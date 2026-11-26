La cantante y vedette Sabrina Sabrok acudirá a la Cámara de Diputados el martes 8 de diciembre para participar en una conferencia dedicada a la salud sexual.

El encuentro, organizado por la Comisión de Diversidad Sexual de la LXVI Legislatura, se realizará en San Lázaro y contará con especialistas y representantes legislativos.

Durante la actividad, Sabrok también presentará “No Podrás”, una nueva versión del tema de Cristian Castro, quien, según la convocatoria, dio su aprobación.

¿Qué hará Sabrina Sabrok en la Cámara de Diputados?

La conferencia lleva por nombre “Hablemos de Salud Sexual” y busca abrir un espacio de diálogo sobre distintos aspectos de este tema en México.

En el encuentro participará el diputado Jaime López Vela, presidente de la Comisión de Diversidad Sexual, instancia que organiza la actividad en el recinto legislativo.

También está prevista la intervención de Jorge Velázquez, activista y docente especializado en derechos humanos, además de representantes de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología.

La cita está programada para el martes 8 de diciembre de 2026 a las 13:00 horas, en la Cámara de Diputados, ubicada en San Lázaro.

Además de su participación en la conferencia, Sabrok aprovechará el encuentro para presentar “No Podrás”, una versión del tema popularizado por Cristian Castro.

De acuerdo con la convocatoria difundida en redes sociales, el cantante habría dado su visto bueno a esta nueva interpretación, que será presentada durante el evento.

No es la primera vez que Sabrina Sabrok acude al recinto legislativo: en abril de 2024 participó en un foro relacionado con los riesgos de sustancias modelantes y cirugías estéticas.