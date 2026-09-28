Elí César Cervantes Rojas, coordinador de Morena en San Luis Potosí, agradeció a Claudia Sheinbaum por su apoyo en el gobierno federal y aprovechó para citar al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Como señaló nuestro querido Andrés Manuel López Obrador, ya no nos pertenecemos” Elí César Cervantes

Asimismo, resaltó el compromiso de los aspirantes a la coordinación estatal, con quienes, aseguró, formará un “equipo poderoso” porque es importante llegar juntos.

“Que viva la Cuarta Transformación, que viva la soberanía nacional, que viva Morena” Elí César Cervantes

Elí César Cervantes agradece el compromiso de Sheinbaum con la Cuarta Transformación

Tras tomar protesta como coordinador de Morena en San Luis Potosí, Elí César Cervantes aprovechó para agradecer el compromiso de Claudia Sheinbaum con la Cuarta Transformación.

Elí César Cervantes resaltó que la fortaleza de Morena está en las confianza de la ciudadanía para que la Cuarta Transformación llegue a todo el país.

En este sentido, señaló el reconocimiento a Claudia Sheinbaum y a toda la militancia de Morena, “la que no se desanimó con el fraude de 2006…la que se levantó triunfante en 2024 con el triunfo de la primer mujer presidenta de nuestra historia”.

Asimismo, le agradeció por la confianza al colocarlo en la dirección general del Centro de la SITCT en San Luis Potosí, donde trabajó por la infraestructura para su estado natal.

“Quiero agradecer a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo…por haberme distinguido con su consideración para integrarme al equipo de gobierno y colaborar en los trabajos para llevar la infraestructura a mi querida tierra natal” Elí César Cervantes

Asimismo, agradeció a:

Jesús Esteva, titular de la SICT

Néstor Nuñez Director de Vinculación y Patrimonio

Además, resaltó que en su trabajo en la SICT, al que se entregó “en cuerpo y alma para cumplir”, así lo hará con la coordinación para que la Cuarta Transformación llegue a San Luis Potosí.

Elí César Cervantes cita a AMLO para resaltar su compromiso con la coordinación en SLP

Por otra parte, el coordinador resaltó su compromiso con San Luis Potosí y la defensa de la Transformación y la Soberanía al citar al expresidente AMLO.

De acuerdo con Elí César Cervantes, “ya no nos pertenecemos”, por lo que, aunque no se había inscrito en el proceso en un inicio para continuar con la labor de llevar infraestructura a la entidad, está comprometido con Morena para la defensa en el estado.