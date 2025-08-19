En el marco del programa Rutas de la Salud, el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, informó sobre el arranque de la entrega masiva de medicamentos de la mano del IMSS-Bienestar.

Hoy martes 19 agosto, en la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum, el director de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, informó que dicha estrategia contempla mil 6 rutas de entrega, entre el 19 y el 23 de agosto, en las que se distribuirán 10 mil 497 kits de medicamentos en 8 mil 61 unidades médicas.

En este sentido, el representante de IMSS-Bienestar explicó que con las Rutas de la Salud se busca cubrir al 100% el abasto de medicinas en el país, “eliminando barreras administrativas y logísticas que fraccionaban los insumos y limitaban el acceso a los medicamentos”.

Rutas de la Salud: 23 gobernadores suscritos a IMSS-Bienestar confirman arranque de entrega masiva de medicamentos

Hoy 19 de agosto, 23 gobernadores de los estados suscritos a IMSS-Bienestar, confirmaron el arranque de la entrega masiva de medicamentos como parte del programa Rutas de la Salud.

En la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum, el primer mandatario con el que se estableció comunicación fue Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, quien explicó que el programa cubrirá 209 centros de salud en los que se distribuirán 234 mil medicamentos.

Posteriormente, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, explicó que su estado el programa del IMSS-Bienestar arrancó con 35 rutas en 15 camiones que transportarán más de 215 mil piezas de medicamentos.

A este acto siguió la participación de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, quien se dijo agradecida el apoyo de la presidenta. De igual manera, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se dijo agradecida y aseguró que los centros de salud de su estado estarán abastecidos al 100%.

Por su parte, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, precisó que 35 vehículos recorrerán lo 125 municipios de esta entidad para visitar 44 unidades médicas en las que se distribuirán más de 2 millones 79 mil 739 medicinas.

Claudia Sheinbaum señaló que este programa se inspiró en las “camionetitas de la salud” del Gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nahle, quien señaló que con la suma de 29 vehículos de las Rutas de la Salud, su entidad contará con un abasto de medicinas del 100%.

En el caso del estado de Guerrero, la representación de la gobernadora Eveyn Salgado informó que 26 vehículos se sumarán a esta iniciativa para la entrega de medicamentos en 928 unidades médicas.

Luego de esto, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, señaló a su entidad como el “estado de la Salud”, y señaló que gracias a esta iniciativa será posible la distribución de medicamentos e insumos.

A su vez, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, precisó que en los 36 municipios de su estado se llevará a cabo la entrega de más de 217 mil medicamentos.

Después, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, señaló que 12 vehículos realizarán la distribución de medicinas en 141 unidades de medicina.

Posteriormente, el gobernador de Zacatecas, David Monreal auguró éxito para el programa del IMSS-Bienestar, mientras que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, señaló que 30 unidades repartirán medicinas en 217 centros de salud.

Luego, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro, señaló el programa Rutas de la Salud como un “nuevo paso” para la denominada Cuarta Transformación.

Más adelante, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, explicó que 18 vehículos se sumarán a la distribución de medicinas en su entidad, por lo que se dijo agradecido con la presidenta.

Luego de lo anterior, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, precisó que 28 vehículos están listos para la distribución más de un millón 90 mil medicamentos en 503 unidades de salud.

Desde el estado de Oaxaca, el gobernador Salomón Jara comunicó que su entidad se entregarán por medio de 77 vehículos mil 56 kits de medicina, con un millón 459 mil 790 piezas de medicamentos, en 767 centros hospitalarios.

A su vez, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, informó que en su entidad se entregarán más de un millón 700 mil medicinas en los hospitales.

Después tocó el turno de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, quien explicó que por medio de las Rutas de la Salud se entregarán más de 160 mil piezas de insumos médicos en 71 unidades médicas de dicha entidad.

Más adelante, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, respaldó la estrategia de IMSS-Bienestar señalando el día de hoy como “histórico” por la entrega de 9 millones de piezas de medicinas con una inversión de 580 millones de pesos.

Por su parte, Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala, destacó el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum con el programa de la Rutas de la Salud, mientras que el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, precisó que en su estado se distribuirán 267 mil piezas de medicamentos por medio de 11 rutas destinadas a 197 unidades de salud.

Finalmente, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, precisó que en la caital del país habrá 24 rutas en las que se distribuirán más de un millón de medicamentos.

Rutas de la Salud; “vamos avanzando y mejorando IMSS-Bienestar”, señala Claudia Sheinbaum

Luego de la participación de los gobernadores sobre las Rutas de la Salud, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que con este programa se cambió el mecanismo de distribución de medicamentos; “ahora van directo a los hospitales”, dijo.

En este sentido, la mandataria federal señaló que antes había muchos retrasos burocráticos para llevar a cabo el abasto de medicinas; sin embargo, a partir de hoy, este mecanismo se modifica con las Rutas de la Salud.

Además, precisó que los hospitales oncológicos ya tuvieron su distribución la semana pasada.