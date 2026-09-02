La Cámara de Diputados definió las fechas y reglas para realizar el análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su primera sesión ordinaria de septiembre de 2026.

De acuerdo con el acuerdo aprobado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el análisis se dividirá en cuatro materias:

Política Interior Política Exterior Política Económica Política Social

Cámara de Diputados aprueba fechas para el desglose del Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum (Cámara de Diputados)

¿Cuándo analizarán el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum?

El calendario establecido por la Cámara de diputados para el desglose del Segundo Informe de Gobierno contempla las siguientes fechas:

8 de septiembre de 2026: Política Interior.

Política Interior. 9 de septiembre de 2026: Política Exterior.

Política Exterior. 14 de septiembre de 2026: Política Económica y Política Social.

Para cada tema, los grupos parlamentarios tendrán hasta 5 minutos para presentar su posicionamiento, además, se realizarán dos rondas de intervenciones.

El orden de participación será:

Movimiento Ciudadano PRI Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México PAN Morena

Al terminar la primera ronda, se abrirá una segunda con los mismos participantes y bajo las mismas reglas.

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofreció su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional (Moisés Pablo Nava)

El acuerdo establece que no habrá intervenciones adicionales a las contempladas para este análisis, y una vez concluidas, la Cámara de Diputados continuará con los demás asuntos de las sesiones ordinarias.

Asimismo, las versiones estenográficas de las sesiones serán remitidas a la Presidencia de la República para su conocimiento, en cumplimiento del artículo 70, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General.

El procedimiento permitirá a los grupos parlamentarios fijar postura y evaluar las acciones reportadas por Claudia Sheinbaum durante su segundo año de gobierno.