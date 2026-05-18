Luisa Alcalde, consejera Jurídica de la Presidencia compartió la propuesta que enviará a la Cámara de Diputados para que la elección del Poder Judicial ocurra el 2028.

Desde la conferencia mañanera, Luisa Alcalde, compartió los cambios que propone la iniciativa de reforma judicial 2028 para que se realicen los próximos comicios.

Entre los cambios se encuentra la simplificación de las boletas, así como el cambio de fecha para el 4 de junio de 2028.

Elección del Poder Judicial: La propuesta de reforma judicial 2028

Luisa Alcalde compartió que el principal cambio que se plantea en la reforma judicial 2028 es el cambio de fecha para las elecciones de jueces y magistrados.

Esta reforma plantea que la elección del Poder Judicial se realice el 4 de junio 2028 tanto a nivel federal como local.

Asimismo, la propuesta de reforma judicial 2028 que se presentará ante la Cámara de Diputados contempla cambios como:

Creación de una Comisión Coordinadora para homologar metodologías y criterios de evaluación en los tres Poderes

Verificación del cumplimiento de los requisitos formales de todos los aspirantes de los tres poderes.



Establecer criterios y metodologías unificadas de evaluación y selección.

Reducción del número de candidatos por Poder para facilitar la elección

Selección de las 4 personas mejor evaluadas por cargo



insaculación pública para reducir a 2 candidaturas por cargo y especialidad.

Simplificación de la boleta electoral

Cada elector votará por un juez y un magistrado para cada una de las especialidades.



Las boletas distinguirá candidaturas por poder, incluyendo jueces y magistrados en funciones.



División de distritos judiciales para garantizar la elección como está planteada.

Capacitación permanente obligatoria de los jueces y magistrados

Implementación de programas de actualización y capacitación permanentes para todas las personas juzgadas.



La ley detallará los criterios, metodologías , plazos y demás reglas aplicables a estas evaluaciones para garantizar la transparencia.

Poderes Judiciales Locales (reforzar criterios para que los estados repliquen reglas federales)

Reforma Judicial 2028 también contempla disposición de casillas

Por otra parte, Luisa Alcalde señaló que la reforma judicial 2028 que enviará a la Cámara de Diputados para su discusión en un posible periodo extraordinario contempla modificaciones sobre las casillas.

Según la propuesta para el cambio de fecha de la elección del Poder Judicial, otras de las modificaciones son: