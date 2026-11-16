Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, informó este lunes 16 de noviembre de 2026 que los vuelos entre México y Estados Unidos comenzaron a regularizarse tras las fallas técnicas que afectaron las operaciones aéreas en el país vecino.

Durante la conferencia mañanera del pueblo, la funcionaria confirmó que el Gobierno de México ya recibió el informe oficial sobre el restablecimiento de las operaciones aéreas entre ambos países.

“En México ya se están regularizando y hemos recibido el informe oficial. Claro que hubo afectaciones por los retrasos a los propios pasajeros. Ya se han ofrecido disculpas por parte de las líneas aéreas. Digamos que para el día de ayer, el día de hoy en las primeras horas, la mayoría de los vuelos ya se han regularizado” Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

Rodríguez reconoció que las interrupciones en el espacio aéreo estadounidense provocaron retrasos y afectaciones a los pasajeros.

Sin embargo, destacó que las aerolíneas ya ofrecieron disculpas a los usuarios perjudicados por los cambios en sus itinerarios.

Cabe recordar que Rosa Icela Rodríguez encabezará las conferencias mañaneras durante esta semana, debido a que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se encuentra en China para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

Vuelos entre México y Estados Unidos recuperan sus horarios habituales

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) precisó que el proceso de normalización de las operaciones aéreas comenzó a reflejarse desde el domingo y continuó durante las primeras horas de este lunes.

De esta manera, la mayoría de los vuelos entre México y Estados Unidos ya recuperaron sus horarios programados.

Aunque las aerolíneas todavía deben atender algunas reprogramaciones derivadas de las afectaciones del fin de semana, la conectividad aérea entre ambos países muestra una recuperación.

¿Por qué se cancelaron miles de vuelos en Estados Unidos?

La crisis aérea en Estados Unidos se originó por una falla en las comunicaciones del sistema de control de tráfico aéreo de la Administración Federal de Aviación (FAA), que obligó a suspender temporalmente los despegues en distintas zonas del país.

De acuerdo con los reportes técnicos, el problema ocurrió durante trabajos de mantenimiento para sustituir antiguo cableado de cobre por fibra óptica.

A esto se sumó una falla en los enrutadores de telecomunicaciones entre Amarillo, Texas, y El Dorado, Arkansas.

El incidente provocó afectaciones en los centros de control aéreo estadounidenses. Sin embargo, las autoridades descartaron que se tratara de un ciberataque o de un acto malicioso.

La contingencia dejó más de 18 mil cancelaciones y decenas de miles de retrasos entre el viernes y el domingo, con afectaciones en vuelos nacionales e internacionales, incluidos los que conectan con México.

Por su parte, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, estimó que el sistema aeronáutico terminaría de estabilizarse por completo durante este lunes.