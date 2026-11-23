Rodrigo Arredondo, director general del Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep) de Morelos puso su renuncia sobre la mesa luego de la polémica generada por la lujosa boda de su hija.

Durante una conferencia, Rodrigo Arredondo explicó de dónde salieron los recursos para la boda de su hija y aseguró que los señalamientos en su contra tienen un trasfondo político:

“Entendiendo que es un tema político y no judicial, si esta explicación que acabo de hacer no fuera suficiente para aclarar toda la controversia que se ha suscitado alrededor de la boda de mi hija, pongo sobre la mesa mi renuncia al frente del Conalep” Rodrigo Arredondo, director de Conalep Morelos

Rodrigo Arredondo ofrece dejar la dirección del Conalep Morelos tras controversia por boda de su hija

Rodrigo Arredondo se mantiene en el centro de la polémica, luego de que se diera a conocer que su hija, Montserrat Arredondo, tuvo una lujosa boda de tres días en un exclusivo hotel del estado de Yucatán.

Rodrigo Arredondo pone su renuncia sobre la mesa en Conalep Morelos tras polémica por boda de su hija (Captura de pantalla)

Fuentes periodísticas señalan que la boda pudo costar entre 5 y 8 millones de pesos, lo que desató dudas sobre si la celebración de su hija fue pagada con recursos públicos de Morelos.

En su defensa, Rodrigo Arredondo reconoció que la mayor parte del coste de la boda fue pagada por el novio y su familia, asegurando no tener nada que esconder o haber cometido algún delito.

“En mi familia no tenemos nada qué esconder, no hemos cometido ningún delito ni aparecemos en un video sentados con líderes de la delincuencia organizada”. Rodrigo Arredondo, director de Conalep Morelos

Ante esta situación, Arredondo, quien también fue alcalde de Cuautla por Morena, puso sobre la mesa su renuncia como director del Conalep Morelos, que deberá ser analizada por la gobernadora Margarita González.

Asimismo, lamentó que su hija Montserrat se convirtiera en blanco de críticas y acusó a sus adversarios políticos de utilizar la celebración para atacar al movimiento de la Cuarta Transformación.