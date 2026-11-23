¿Quién es Rodrigo Arredondo? Se trata del ex presidente municipal de Cuautla que puso en la mesa su renuncia al cargo de director de Conalep Morelos.

Lo anterior debido a que fue señalado por pagar por una ostentosa boda para su hija de la que se ha dado a conocer, habría tenido un costo de hasta 8 millones de pesos.

Pero, ¿quién es Rodrigo Arredondo? Te contamos lo que se sabe sobre el ex presidente municipal de Cuautla y aun director de Conalep Morelos.

Rodrigo Arredondo pone su renuncia sobre la mesa en Conalep Morelos tras polémica por boda de su hija (Captura de pantalla)

¿Quién es Rodrigo Arredondo?

Rodrigo Arredondo López es un político de Morena que fue alcalde de Cuautla entre 2022 y 2024, y hasta noviembre de 2026 se desempeña como director del Conalep Morelos.

Su carrera ha estado vinculada a diversas polémicas, pues en su paso como alcalde se detactaron observaciones millonarias en las cuentas con un remanente de 60 millones de pesos sin solventar.

En junio de 2026, la senadora Juanita Guerra Mena pidió separarlo del Conalep Morelos por una denuncia penal y presuntos actos de corrupción durante su administración municipal.

El 23 de noviembre de 2026, Rodrigo Arredondo puso su renuncia a disposición de la gobernadora Margarita González Saravia, tras la polémica por la boda de su hija en un hotel de lujo en Yucatán.

Pese a los señalamientos, Arredondo negó haber usado recursos públicos en el evento y sostuvo que los gastos fueron cubiertos por la familia del novio y por él como invitado.

Rodrigo Arredondo López (Especial )

¿Cuántos años tiene Rodrigo Arredondo?

Reportes emitidos por medios locales de Morelos de noviembre de 2026 señalan que hasta esa fecha Rodrigo Arredondo tiene 54 años.

¿Quién es la esposa de Rodrigo Arredondo?

Su esposa es Araceli García Garnica, quien también se desempeña en la política como militante de Morena que incluso es señalada como posible candidata a la alcaldía de Cuautla para 2027.

Rodrigo Arredondo López y su esposa (Especial )

¿Cuál es el signo zodiacal de Rodrigo Arredondo?

No se conoce la fecha de nacimiento del exalcalde de Cuautla o el día de su cumpleaños, por lo que no es posible establecer su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Rodrigo Arredondo?

Los informes públicos solo mencionan explícitamente a una hija, Montserrat Arredondo García, cuya boda generó un escándalo por el costo.

Rodrigo Arredondo López (Especial )

¿Qué estudió Rodrigo Arredondo?

En lo que corresponde a la formación académica de Rodrigo Arredondo, los datos disponibles permiten señalar que estudió la Licenciatura en Arquitectura.

¿En qué ha trabajado Rodrigo Arredondo?

En cuanto a la experiencia laboral de Rodrigo Arredondo López los datos disponibles permiten determinar que ha trabajado en cargos como los siguientes:

Afirma haber trabajado en los sectores empresarial y de la construcción

Presidente Municipal de Cuautla durante el periodo 2022-2024

Director general del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos (Conalep)