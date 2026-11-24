Zoé Robledo y Martí Batres reportaron avances en el plan de 12 puntos de acción a 120 días para mejorar los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), respectivamente.

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este martes 24 de noviembre de 2026, los titulares de ambas instituciones de salud pública presentaron los resultados de las primeras semanas de trabajo, que incluyen obras hospitalarias, contratación de personal médico, equipamiento y mejoras en la atención a pacientes.

Entre las acciones destacan la rehabilitación de quirófanos, la adquisición de equipos médicos, el surtimiento de medicamentos y la atención de cirugías pendientes, con avances distintos en cada uno de los 12 puntos establecidos.

¿Cómo van los avances del ISSSTE en el plan de 12 puntos?

Martí Batres, titular del ISSSTE, informó que el plan de 12 puntos para mejorar los servicios de la institución registra un avance general de 38.8% durante los primeros 24 días, del 1 al 24 de noviembre, de los 120 contemplados para su implementación.

“Presentamos también un plan de 12 puntos para trabajarlo en 120 días, o sea a lo largo de noviembre, diciembre, enero y febrero en el ISSSTE y queremos presentar cómo van los avances de esos 12 puntos (...) nuestro avance general en estos primeros 24 días del 1 de noviembre al 24 de noviembre es del 38.8%”. Martí Batres, titular del ISSSTE

Estos son los avances reportados por el ISSSTE en cada uno de los 12 puntos:

Obras por inaugurar: registran un avance de 91%, con una de las siete unidades ya terminada. Inicio de nuevas obras: reportan un avance de 20%, con el comienzo de cinco obras, entre ellas la rehabilitación integral de la Clínica Hospital de Gómez Palacio, Durango. 100 nuevos consultorios ISSSTE-SUS: registran un avance de 30% en Puebla, Hidalgo y Yucatán, como parte del Servicio Universal de Salud. Continuación de obras en proceso: presentan un avance de 36%, con trabajos en el Hospital Fernando Caranza, la Clínica Hospital de Chilpancingo y el Hospital General de Cancún. Contratación de personal médico: registra un avance de 6% para la incorporación de médicos generales, especialistas, enfermeras y enfermeros durante enero y febrero de 2027. Rehabilitación y equipamiento de hasta 55 quirófanos: presenta un avance de 31%. Mantenimiento de elevadores, sistemas eléctricos y aire acondicionado: registra un avance de 39%. Equipamiento médico de alta gama: reporta un avance de 35% en la adquisición de equipos como tomógrafos y mastógrafos. Receta electrónica para el abasto de medicamentos: registra un avance de 89%. Equipamiento de salas de urgencias: presenta un avance de 23%. Atención de cirugías pendientes de alta demanda: registra un avance de 34% en procedimientos de rodilla, vesícula, hernias, cataratas y otras intervenciones. Duplicar la meta de consultas de telemedicina: presenta un avance de 32%.

¿Cómo va el IMSS en el plan de 12 puntos en 120 días?

Por su parte, Zoé Robledo, titular del IMSS, presentó los avances de las 12 acciones contempladas en el plan de 120 días.

Al corte de este martes 24 de noviembre, el funcionario indicó que se cumplían 28 días de trabajo, con resultados en materia de contratación, atención médica, equipamiento e insumos.

“Hoy es el día 28 de los 120 y tenemos el corte de las 120 acciones”.

Estos son los avances reportados por el IMSS en cada uno de los 12 puntos: