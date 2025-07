Ricardo Salinas Pliego también ejerció violencia de género contra Denise Dresser tras su pleito con Sabina Berman.

Después de agredir vía X a la periodista Sabina Berman tras sus críticas por las deudas millonarias con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como por el trato a sus trabajadores, Ricardo Salinas Pliego ahora arremete contra la analista Denise Dresser.

La analista se quiso sumar como una muestra de solidaridad con Sabina Berman por la violencia de género que vivió, pero el empresario también lanzó insultos en su contra.

A través de la red social X, Denise Dresser mostró su solidaridad con Sabina Berman tras los ataques de violencia de género que ejerció Ricardo Salinas Pliego en contra de la periodista, así como con la abogada Vanessa Romero Rocha.

Denise Dresser llamó a Ricardo Salinas Pliego “una criatura creada por el Estado que ahora el propio Estado no puede controlar. Uno de los peores ejemplos del capitalismo de cuates”

Ricardo Salinas Pliego vs Sabina Berman: El dueño de Elektra volvió a ejercer violencia de género

“Mi solidaridad con Vanessa Romero Rocha y Sabina Berman ante los ataques violentos y misóginos de Ricardo Salinas Pliego. Una criatura creada por el Estado que ahora el propio Estado no puede controlar. Uno de los peores ejemplos del capitalismo de cuates. Y un hombre que va por México presumiendo su podredumbre sin que nadie lo pare. Celebro y apoyo a quienes intentan hacerlo.”

Pero esta publicación provocó la ira de Ricardo Salinas Pliego, quién con un texto largo se fue en contra de Denisse Dresser con una evidente violencia de género, además de groserías.

En su publicación, Ricardo Salinas Pliego se refiere a la periodista Sabina Berman y a la abogada Vanessa Romero Rocha como “perras” porque lo “atacaron” y tiene su derecho a defenderse.

Aprovechó su publicación para llamar a Denise Dresser como “bruja” y pidió a la analista que dejara de escudarse “en la violencia de género” y que aceptara que las mujeres que lo criticaron: “no tienen derecho a atacar a los hombres nada más por ser mujeres”.

Ademá.s subió su tono molesto en contra de Denise Dresser porque le dijo “textoservidora” que se dedica a “cobrar por escribir mentiras para encubrir los problemas del gobierno con cortinas de humo”.

Pidió mejor unirse a causas como el feminicidio de niñas en México.

“Válgame que si soltaron a las perras, primero una tal Vane, luego me aventaron al Ozzy Osbourne Lesbiano y ahora me mandan a la bruja, mañana van a mandar a la marrana.

Lea bien bruja Denise Dresser, las dos perras que menciona en su publicación, me atacaron primero ellas a mí, lo que me da derecho a defenderme. Así que déjese de mamadas escudándose en la violencia de género y acepte que ustedes no tienen derecho a atacar a los hombres nada más por ser mujeres (aunque parezcan hombres).

Atacar a cualquier persona tiene consecuencias, y que hay deben aceptarlas o si no les gustan las respuestas, no deben atacar. Ustedes solo son textoservidoras que se dedican a cobrar por escribir mentiras para encubrir los problemas del gobierno con cortinas de humo.

Ya por último, ¿por qué no se toma el tiempo para exigirles a esas perras que también hablen sobre los asesinatos de las niñas en el país? Solidarícese con las víctimas, no con las victimarias, no necesitamos más división, enfóquese en lo importante y deje de andar buscando pleitos ajenos.

Ya aprovechando que se acordó de mí, chaspm usted también por metiche y por ponerse del lado de los malos. Celebre cuando el gobierno intente parar a la delincuencia, no a los empresarios que no nos doblamos!

