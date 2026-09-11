Ricardo Salinas Pliego volvió a generar conversación en redes sociales al plantear la posibilidad de regalar 20 iPhone Duo con motivo de su próximo cumpleaños.

El empresario de 70 años de edad compartió la idea a través de una publicación en la que mezcló referencias a la actualidad política y mediática con el reciente lanzamiento del primer teléfono plegable de Apple.

Aunque no detalló una dinámica formal ni confirmó que el obsequio vaya a concretarse, la propuesta provocó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes debatieron sobre los posibles destinatarios y el alcance de la iniciativa.

Ricardo Salinas Pliego se une a la fiebre del iPhone Duo y regalará 20 teléfonos (Captura de pantalla)

Ricardo Salinas Pliego planea regalar 20 iPhone Duo por su cumpleaños

En un mensaje de X, Ricardo Salinas Pliego preguntó a sus seguidores si será prudente regalar 20 iPhone Duo, pero sólo a los perseguidos “por Wicha” para que sigan opinando libremente.

Al respecto, Ricardo Salinas Pliego explicó su referencia a Luisa Alcalde y el presunto listado presentado sobre algunas cuentas y medios de comunicación, a quienes el empresario llamó perseguidos.

Ricardo Salinas Pliego ironizó también sobre un evento en el Castillo de Chapultepec, ya que afirmó, planteaba hacer una cena por su cumpleaños en el histórico recinto, sin embargo, le habrían negado su renta.

Por lo mismo y para que “los perseguidos” puedan opinar libremente en redes sociales, Ricardo Salinas Pliego plantea regalar 20 teléfonos iPhone plegables, aunque no explicó si también lanzará una dinámica.

Pese a que no sería un regalo para sus seguidores, en comentarios instaron a Ricardo Salinas Pliego que sí los regale, aunque no a los integrantes de la lista, ya que tendrían el poder adquisitivo para comprarlo.

Si bien señalaron que Ricardo Salinas Pliego puede hacer el regalo a quien le parezca, también debería considerar entregar algunos teléfonos a las madres buscadoras, aunque no sean tan recientes como el iPhone Duo.