Mariana Rodríguez lanza dinámica con sus seguidores tras el estreno del iPhone Duo

Mariana Rodríguez aprovechó la presentación del nuevo iPhone Duo para lanzar una de las dinámicas más populares entre sus seguidores: su giveaway anual en redes sociales.

La influencer y titular de Amar a Nuevo León anunció que regalará el primer teléfono plegable de Apple a uno de sus fans, sumándose a la expectativa generada por el lanzamiento del dispositivo.

Para participar, los usuarios deberán cumplir una serie de requisitos en Instagram, mientras esperan la llegada del iPhone Duo a México, donde estará disponible oficialmente a partir de octubre de 2026.

Así es la dinámica que lanzó Mariana Rodríguez con seguidores tras el estreno del iPhone Duo

Aprovechando la euforia por la presentación del iPhone Duo en el Apple Event 2026, Mariana Rodríguez lanzó una dinámica con sus seguidores.

Para participar en ella, lo único que se debe hacer es:

Seguir a Mariana Rodríguez en su cuenta de Instagram (@marianardzcantu)

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iPhone Duo (Apple )

De esa manera, los fans podrán ganarse el iPhone Duo. Mariana Rodríguez indicó que la dinámica del giveaway anual cerrará hasta que reciba el nuevo celular en sus manos.

Cabe señalar que en México, el iPhone Duo estará disponible hasta próximo 23 de octubre 2026, por lo que es posible que después de esa fecha pueda conocerse al ganador del nuevo dispositivo plegable de Apple.