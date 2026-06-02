Ricardo Salinas Pliego señaló su escepticismo ante las próximas elecciones en México tras la aprobación e implementación de las reformas judicial y electoral.

Durante su participación en el Consejo Consultivo Nacional de Grupo Salinas en la Universidad de la Libertad, el empresario aseguró que no cree que el partido oficialista vaya a dejar el poder “por la buena”.

Tras la participación de Cayetana Álvarez de Toledo, el empresario aseguró que la manera de cambiar el poder de mano tendrá que ser por rebelión.

Ricardo Salinas Pliego denuncia captura de organismos electorales y judiciales

De acuerdo con Ricardo Salinas Pliego, las próximas elecciones se podrían ver marcadas por lo que considera la captura de organismos electorales y judiciales.

Según el empresario, con las reformas judicial y electoral, no se puede realizar una queja en temas electorales, pues el Tribunal Electoral Federal está cooptado por el partido en el poder.

Asimismo, aseguró que no se puede obtener justicia ya que, según Ricardo Salinas Pliego, los ministros “del acordeón” tiene la asignación de “garantizar que la verdad legal sea a favor del régimen.

“Todos los organismos electorales están dominados por ellos y en caso de que hubiera una queja mayor, pues va al Tribunal Electoral Federal donde les acaban de dar una pensión vitalicia de 17 años a los magistrados morenarcos. Oye, a lo mejor van a ir a la Suprema Corte de Justicia. No, no se preocupen porque en primer lugar La Suprema Corte del acordeón, estafeada por gente muy capaz, tiene nada más una asignación, que es garantizar que la verdad legal sea a favor del régimen” Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego llama al voto de rebeldía en elecciones en México

Por otra parte, Ricardo Salinas Pliego señaló que no cree que Morena quiera dejar el poder “por la buenas”, por lo que se tiene que tener una actitud de rebeldía.

“Estos desgraciados zurdos de m***** no se van por la buena. Entonces va a tener que ir por la mala. Ah, ¿y eso qué significa? ¿Verdad que no está tan fácil?... No, postúlate y ganas en la elección y ya. No va a ser así… Hay que actuar y va a haber necesidad de defender nuestras creencias y defender nuestra vida, defender nuestra propiedad y defender nuestra libertad. Y creo que si seguimos actuando como vamos, no lo vamos a lograr” Ricardo Salinas Pliego

Asimismo, llamó a cambiar de actitud y no ver la rebeldía como no pagar impuestos o no participar de las elecciones.

En cambio, pide que la rebeldía y desafío se base en no concederle nada al partido en el poder para “defender nuestra propiedad y defender nuestra libertad”