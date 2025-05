La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre la reciente propuesta de nacionalizar TV Azteca y, de paso, le hizo una amable sugerencia al empresario Ricardo Salinas Pliego.

Ante el reciente planteamiento hecho por el director general del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, de nacionalizar TV Azteca por “razones de salud nacional”, Claudia Sheinbaum descartó que el gobierno federal tenga la intención de nacionalizar la televisora del Ajusco propiedad de Salinas Pliego.

Durante su conferencia mañanera de hoy 7 de mayo, Sheinbaum aseguró que hay libertad de expresión en el país y que así como Paco Taibo II hizo su planteamiento, Ricardo Salinas Pliego “dice muchísimas cosas” sin ninguna represalia.

Claudia Sheinbaum aclaró que no está de acuerdo con la propuesta de Paco Ignacio Taibo II sobre TV Azteca, dado que su administración no tiene esa intención respecto a la empresa de Ricardo Salinas Pliego.

Sin embargo, reiteró que el planteamiento del director del Fondo de Cultura Económica responde únicamente a la libertad de expresión que hay en el país.

Sheinbaum criticó a TV Azteca por la cantidad de noticias falsas que difunde. Incluso, bromeó con que si la sección ‘Detector de Mentiras’ exhibiera las ‘fake news’ que se transmiten en televisión, la lista de las de TV Azteca sería muy larga.

Finalmente, aprovechó para recordarle a Ricardo Salinas Pliego pagar los impuestos que adeudan sus empresas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Claudia Sheinbaum insistió a Ricardo Salinas Pliego que su administración no tiene planeado nacionalizar ninguna televisora en México.

La mandataria reiteró que los comentarios de Paco Ignacio Taibo II sólo se justifican por la libertad de expresión que hay en el país, tal como la puede ejercer cualquier otra persona.

“Paco tiene derecho a decir lo que piensa, todo el derecho y cualquiera tiene derecho a decir lo que piensa”, subrayó.

Dijo que Ricardo Salinas Pliego no puede esperar que él sí pueda opinar sobre diversos temas y que otras personas, como Taibo, no puedan hacerlo.

“Nosotros no estamos pensando en la nacionalización de ninguna televisora, pero no se puede estar de acuerdo con que haya libre expresión para unos y para otros no. O hay libre expresión o no hay libre expresión”

Claudia Sheinbaum