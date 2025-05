La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó la ‘nacionalización’ de TV Azteca luego de la propuesta del director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, en contra del magnate Ricardo Salinas Pliego.

El 5 de mayo, en una asamblea a puerta cerrada en la que Morena llevó a cabo su VI Consejo Nacional, el escritor Paco Ignacio Taibo II señaló como necesaria una conversación en dicho partido sobre la nacionalización TV Azteca, televisora que forma parte de una concesión de Ricardo Salinas Pliego.

En respuesta, hoy miércoles 7 de mayo, desde su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum defendió la libertad de expresión sobre este tema, pero descartó que su gobierno busque concretar la propuesta de Paco Ignacio Taibo II:

“Hay libertad de expresión, también el dueño de TV Azteca dice muchísimas cosas. Entonces no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que dice Paco, no es nuestra intención lo que plantea Paco (...) No es la intención del Gobierno de México”.

Claudia Sheinbaum