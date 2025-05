El magnate Ricardo Salinas Pliego reaccionó ante la idea de ‘expropiación’ de TV Azteca que propuso el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II.

Ayer lunes 5 de mayo, durante una asamblea a puerta cerrada en la que Morena llevó a cabo su VI Consejo Nacional, el escritor Paco Ignacio Taibo II señaló como necesaria una conversación en dicho partido sobre la nacionalización del canal 13 de televisión abierta, el cual forma parte de una concesión de Ricardo Salinas Pliego.

En respuesta desde sus redes sociales, Ricardo Salinas Pliego publicó un mensaje con el que señaló al director del Fondo de Cultura Económica, así como a los integrantes de Morena como “comunistas” y “pobres rateros”:

Ayer 5 de mayo, Paco Ignacio Taibo II señaló como necesaria una conversación en Morena para buscar la ‘expropiación’ de TV Azteca, concesión que le pertenece a Ricardo Salinas Pliego desde 1993, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

En ese sentido, el director del Fondo de Cultura Económica recordó que Ricardo Salinas Pliego adeuda 63 mil millones de pesos con actualizaciones y recargos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), según se informó en marzo de 2024, aún en el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Cada vez que tengo que poner mis pagos de Hacienda, el hígado se me retuerce cuando pienso que hay, voy a tratar de usar adjetivos suaves contra mi costumbre, empresarios que se niegan a hacer su cobro obligatorio, que tranzan a la nación, mientras que los ciudadanos cumplimos rigurosamente”.

Luego de recordar la deuda de Ricardo Salinas Pliego ante el SAT, Paco Ignacio Taibo II habló sobre la necesidad de que Morena discuta la nacionalización del canal 13 de televisión abierta, según el escritor, por un tema de salud nacional.

Estas fueron las palabras del escritor ayer lunes 5 de mayo:

“Yo me pregunto: ¿Por qué el partido no está discutiendo medidas como la nacionalización, por razones de salud nacional, del canal 13 de televisión? No es que lo proponga, es que tenemos que conversar todos estos temas".

Paco Ignacio Taibo II