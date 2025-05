Durante una reunión privada de Morena, el director general del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, propuso expropiar el canal 13 de la televisión nacional.

La propuesta de Paco Ignacio Taibo II, la cual haría referencia a TV Azteca, empresa dueña de canal 13, tuvo lugar luego de que lanzara una crítica indirecta contra el propietario de la televisora, Ricardo Salinas Pliego, por el tema de su impago de impuestos.

Posteriormente, tras la propuesta de expropiar canal 13, Ricardo Salinas Pliego se pronunció contra Paco Ignacio Taibo II, acusándolo de buscar robar el patrimonio de otras personas.

En una asamblea privada entre simpatizantes de Morena, Paco Ignacio Taibo II presentó una propuesta en donde planteó la posibilidad de expropiar canal 13 de Azteca.

De acuerdo con el director general del Fondo de Cultura Económica, el motivo de esta acción sería una medida por la falta de pago de impuestos por parte del dueño de Tv Azteca, el empresario Ricardo Salinas Pliego.

Paco Ignacio Taibo II criticó que la ciudadanía -en la que se incluyó- lleva a cabo de manera regular su pago de impuestos, mientras que dijo hay empresarios que “se niegan” a hacerlo.

El funcionario aseguró que este tipo de actitudes le provocan que “se le retuerza el hígado”, insistiendo en que la medida de expropiar el canal 13 de Tv Azteca seria una acción de salud nacional".

Tras lo dicho los dirigentes de Morena no emitieron una postura, por lo que se desconoce si este planteamiento tendrá cabida dentro de sus próximas reuniones.

“Cada vez que tengo que poner mis pagos de hacienda, el hígado se me retuerce cuando pienso que hay empresarios que se niegan a hacer su cobro obligatorio, que tranzan a la nación, mientras los ciudadanos cumplimos rigurosamente. Yo me pregunto, ¿por qué el partido (Morena) no está discutiendo medidas como la nacionalización, por razones de salud nacional, del canal 13 de televisión. No es que lo proponga, es que tenemos que conversar todos estos temas".

Paco Ignacio Taibo II