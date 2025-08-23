El empresario Ricardo Salinas Pliego acusó a Nay Salvatori de “amenazar y exponer” a un ciudadano luego de que la senadora de Morena respondió a las críticas por su cuestionable desempeño legislativo.

Así lo acusó Ricardo Salinas Pliego al preguntar si los políticos en México que exponen a los ciudadanos haciendo uso de recursos públicos deben ser sancionados por las autoridades.

Ante ello, la senadora que forma parte de la bancada de Morena, Nay Salvatori, respondió al empresario con una invitación al Congreso y remata al lanzarle un sarcástico comentario.

Ricardo Salinas Pliego (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

Ricardo Salinas Pliego acusa a Nay Salvatori de “amenazar y exponer” a ciudadano

Ricardo Salinas Pliego recibió una invitación al Congreso por parte de la senadora morenista, Nay Salvatori, luego de que el polémico empresario la acusó de “amenazar y exponer” a un ciudadano.

El reclamo del dueño de Grupo Elektra y TV Azteca se dio luego de que Nay Salvatori respondió a una crítica que le lanzó el usuario de X, “@Mr_Civico”, quien la calificó de “huevona” por su pobre desempeño legislativo.

En su respuesta, la senadora de Morena habría expuesto la identidad del tuitero, pero intentó matizar su mensaje al invitarlo al Congreso para “explicarle” cómo funcionan las aprobaciones y el proceso de legislación.

Fue ante lo que consideró como una amenaza y exposición en contra del ciudadano, que Ricardo Salinas Pliego se lanzó en contra de Nay Salvatori e hizo un llamado a las autoridades para sancionar a la senadora.

En su reproche, el empresario acusó que la legisladora federal expuso a un civil haciendo uso de recursos públicos, acto que calificó como abuso de poder y por el cual le extendió su apoyo al tuitero.

Ricardo Salinas Pliego acusa a Nay Salvatori de “amenazar y exponer” a ciudadano (@RicardoBSalinas / X)

Nay Salvatori responde a Ricardo Salinas Pliego con invitación al Congreso y remata con sarcástico comentario

Luego de las críticas que Ricardo Salinas Pliego le lanzó por “amenazar y exponer” a un ciudadano, la senadora de la fracción parlamentaria de Morena, Nay Salvatori, le respondió al empresario con una invitación al Congreso.

En un nuevo tuit, la legisladora federal rechazó que haya incurrido en un acto de “exposición” contra el internauta, pese a que en su publicación previa habría revelado su nombre e incluso difundió una foto que correspondería al ciudadano.

Pese a ello, Nay Salvatori aseveró que su mensaje en realidad fue una "invitación personalizada" al Congreso, misma de la que dijo, está abierta también para Ricardo Salinas Pliego “con todo gusto! (sic)”.

Al finalizar su publicación, Nay Salvatori agregó un comentario sarcástico en el que incluso aprovechó para salpicar a la familia del empresario, debido a que le pidió mandarle un saludo a “Memito”, en referencia a Guillermo Salinas.

Tras pedir el saludo, la senadora indicó que “cuando guste”, le puede enseñar a Guillermo Salinas “lo que es ser un verdadero influenciador” sin que para ello se incurra en ilegalidades como “evadir impuestos!” (sic).