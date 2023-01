Ricardo Monreal, senador por Morena, compartió que gastó 10 mil pesos para poder crear el Rapreal, el fallido rap que compartió hace alrededor de 6 meses y que se perdió en internet sin generar un impacto.

De acuerdo con Ricardo Monreal, lo único que le hace falta para estar al nivel de las otras “corcholatas” es dinero y un mejor manejo de las redes sociales, pues, asegura, su propuesta es suficiente para tener la candidatura de Morena a la presidencia en las elecciones 2024.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, el rap de Ricardo Monreal tiene 67 mil 468 vistas y 562 me gusta en su página de Youtube desde su publicación el pasado 10 de julio de 2022.

En entrevista para Adela Micha, Ricardo Monreal compartió que su rap, el Rapreal, le costó 10 mil pesos, pero ahora está “perdido”.

Asimismo, confesó que no tiene como levantarlo sin pagar una pauta y comparó las vistas que tiene el programa de la periodista, con las que tiene su rap, que solo supera las 67 mil.

“Mi rap, que yo pagué 10 mil pesos para contratar eso, yo lo grabé y me ayudaron unos muchachos y ahora ya está perdido, ¿cómo le haces para impulsarlo?...cuando es orgánico es muy complicado, si no tuiteas temas polémicos la gente no te sigue”

Según Ricardo Monreal, lo único que lo separa del resto de los aspirantes a la candidatura de Morena es el dinero, pues a diferencia de ellos, él no tiene a su disposición “cantidades millonarias de dinero” para promocionarse; aunque aclaró que de igual forma no lo necesita.

“¿Qué me hace falta a mí para estar en una posibilidad de fuerza?...redes, dinero, no lo voy a usar, pero yo no estoy usando las cantidades millonarias de dinero que ellos están usando…no tengo dinero para salir y contratar espectaculares, no tengo eso. Lo que tengo es mucha fe, mucha convicción. No quiero más que retuiteen y que digan: Monreal es la gente que yo simpatizo.”

Ricardo Monreal