Ricardo Monreal, senador de Morena, presentó una iniciativa ante el Congreso para que las aerolíneas devuelvan la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) cuando los pasajeros no puedan abordar un vuelo.

Esta iniciativa también pretende establecer el procedimiento a seguir para la devolución de dicho impuesto, en caso de que los usuarios de servicios aéreos hayan perdido su vuelo.

Pero también, la iniciativa de Ricardo Monreal establece los plazos en que se deberá realizar la devolución mediante un mecanismo implementado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Ricardo Monreal planteó que los concesionarios y permisionarios pongan a disposición de los usuarios la información de cómo se realizará dicho procedimiento.

Sin embargo, también contempla que en caso de que, por causas atribuibles al usuario, no sea posible devolver la TUA, este recurso deberá destinarse a la mejora de infraestructura aeroportuaria.

El cual deberá realizarse preferentemente para la infraestructura dedicada para las personas con discapacidad o con movilidad reducida.

Ricardo Monreal presenta iniciativa ante falta de información sobre la TUA en la Ley de Aviación Civil

Por otra parte, Ricardo Monreal recordó que la Ley de Aviación Civil sólo establece que el pasajero puede solicitar la devolución de su boleto en caso de que decida no realizar el viaje.

Sin embargo, para ello el pasajero deberá comunicar al permisionario o concesionario de esto en las primeras 24 horas contadas a partir de la hora de la compra del boleto.

No obstante, la ley no aclara qué procede cuando el pasajero no puede abordar el vuelo después del plazo establecido de 24 horas, para que se le devuelva la TUA al no haber hecho uso de los servicios aeroportuarios.

Presenté una iniciativa para que las aerolíneas señalen el procedimiento para que cuando un pasajero o una pasajera no pueda abordar un vuelo (después de transcurrido el plazo establecido en la ley) obtenga la devolución del TUA, al no haber utilizado el servicio aeroportuario. pic.twitter.com/qlMbSRzD26 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 16, 2023

Entre 7 y 8% anual de pasajeros no abordaron un vuelo por diversas causas

Ricardo Monreal explicó que con el pago de la TUA, los pasajeros tienen acceso a las instalaciones del aeropuerto.

Y posterior al cobro de la tarifa por parte de las aerolíneas, éstas deben entregar a las autoridades aeroportuarias la relación de los pasajeros que abordaron el vuelo y los recursos recaudados.

En ese sentido el senador de Morena refirió que las cifras de los pasajeros que no abordaron un vuelo por diversas razones oscilan entre el 7 y 8 por ciento anual.

Esto representa un total de más de 4 mil millones de pesos que deberían ser devueltos a los pasajeros por concepto de la TUA, la cual debe resolverse en la legislación de aeropuertos.

Pues Ricardo Monreal señaló que la TUA aumenta el valor de un boleto de avión en hasta 60 por ciento.