Ricardo Monreal, senador y coordinador de Morena en el Senado, lanzó su rap para convertirse en el candidato presidencial de Morena rumbo a las elecciones 2024.

Fue este domingo 10 de julio, que el aspirante a la candidatura de Morena para las elecciones 2024, Ricardo Monreal, publicó su tema musical de rap para promoverse como el candidato presidencial.

Previamente el senador Ricardo Monreal ya había adelantado que lanzaría una canción de rap con video musical en la que él mismo rapearía, e incluso en conferencia de prensa rapeó un fragmento del tema.

Ricardo Monreal dice que no se sumará a “coro de linchamiento” contra Alejandro Moreno

A tres días de revelar a la prensa que en estos días se lanzaría su canción de rap, Ricardo Monreal ya compartió en sus redes sociales el tema completo para promocionarse rumbo a las elecciones 2024.

“No me gustan las poses, me gusta ser natural, sin frivolidades y sin poses; el político tiene que ser auténtico”, dice Ricardo Monreal para introducir se canción de rap.

A Ricardo Monreal se le observa dentro de una cabina de audio, donde él mismo grabó y rapeó las estrofas de su canción, la cual tiene una duración de 2:38 minutos.

“Hola soy Ricardo, senador con doctorado, el progreso es mi objetivo y yo siempre soy su aliado”, son los versos iniciales de Ricardo Monreal rapeando.

A lo largo de la canción, el senador y presidente de la Jucopo habla de su trayectoría política y académica, en la que destaca su enseñanza como maestro de Derecho en la UNAM.

Pero también, Ricardo Monreal aprovechó la oportunidad para destacar y bromear sobre la exclusión que ha vivido por parte de Morena, donde ni el presidente AMLO lo destapó como “corcholata”.

“El futuro abanderado sin ser nunca mencionado, aunque todos me conozcan por las reformas de AMLO, voy ajeno a la traición, yo nunca me he rajado”.

Ricardo Monreal