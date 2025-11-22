Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena, prevé que la aprobación de la Ley General contra la Extorsión tendrá lugar este martes 25 de noviembre de 2025.

Mediante un video difundido en sus redes sociales, el diputado señaló que, del martes al miércoles, se realizarán sesiones presenciales con el fin de aprobar las leyes de la agenda legislativa.

Como parte de las mismas, Ricardo Monreal comunicó que el martes se buscará la aprobación de la Ley General contra la Extorsión, además de revisar otras leyes en materia ambiental, hídrica y arancelaria.

Ricardo Monreal respalda a Cuauhtémoc Blanco tras polémica por jugar pádel durante votación (Mario Jasso / Mario Jasso)

¿Y las 40 horas? Ricardo Monreal habla de la jornada laboral y la Ley General contra la Extorsión

Ricardo Monreal señaló que la Ley General contra la Extorsión podría ser aprobada para el martes 25 de noviembre, la cual había sido modificada previamente por la Cámara de Senadores.

Asimismo, del martes al miércoles se revisarán y de ser el caso, se aprobarán, leyes entre las que se incluyen:

Ley de delitos ambientales

Ley de Aguas

Ley de Salud

Ley arancelaria

Ricardo Monreal también recordó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, en los próximos días se recibirá el proyecto de iniciativa de las 40 horas laborales, la cual, señaló, respaldarán para su aprobación,

“No nos ha llegado ninguna iniciativa, por tanto, no tenemos material para legislar [...] Cuando llegue, vamos a acelerar su aprobación”, dijo Ricardo Monreal en la parte final de su mensaje.