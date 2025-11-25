Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, anunció que el martes 25 de noviembre se aprobará la Ley contra la Extorsión, con la que se espera reducir la inseguridad en carreteras.

La diputada Kenia López Rabadán destacó que la exigencia de los transportistas es clara, pues reconoció que la inseguridad que se vive en la carretera “es brutal”, principalmente, por el tema de las extorsiones

Kenia López Rabadán sobre la Ley contra la Extorsión (Captura de pantalla)

Kenia López Rabadán señala que la Ley contra la Extorsión reducirá la inseguridad en carreteras

A medios de comunicación, Kenia López Rabadán adelantó que hoy se aprobará un paquete de leyes contra la extorsión, que sería uno de los delitos que ha ido en crecida en México en los últimos años, según la diputada.

Kenia López Rabadán, diputada del PAN, comentó que la aprobación de la Ley contra la Extorsión reducirá significativamente la inseguridad que se vive en las carreteras, que afecta a miles de transportistas del país.

La presidenta de la Cámara de Diputados dijo que el tema de la inseguridad en las carreteras no debe politizarse, sino resolverse, pues los funcionarios públicos tienen la obligación de garantizar la seguridad a la ciudadanía.

Asimismo, Kenia López Rabadán resaltó que las demandas de los transportistas son claras, pues arriesgan su vida todos los días en las carreteras y señaló que todos los productos que se utilizan pasan por este gremio de trabajadores.