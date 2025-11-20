Hoy miércoles 19 de noviembre de 2025, el Senado de la República aprobó por unanimidad en lo general y con 95 votos a favor en lo particular, la Ley General contra la Extorsión.

La Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular la creación de la Ley General contra la Extorsión, la cual tendrá la finalidad de combatir y castigar la comisión de dicho delito.

Senado aprueba la nueva Ley General contra la Extorsión

En la sesión de este miércoles, el Senado aprobó por unanimidad de votos la creación de la nueva Ley General contra la Extorsión.

Entre los objetivos de esta nueva ley es reformar el artículo 73 de la Constitución, con la finalidad de integrar la extorsión dentro de la lista de delitos graves que permitan al Congreso emitir leyes generales para perseguirlo.

✅ Por unanimidad, con 110 votos a favor, se aprueba en lo general y los artículos no reservados del dictamen que crea la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, y reforma el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos… — Senado de México (@senadomexicano) November 20, 2025

Con la Ley General contra la Extorsión, cada una de las entidades del país estarán obligadas a investigar de oficio cada una de las denuncias que llegasen a presentarse por este delito.

Asimismo, esta nueva Ley General permitirá homologar las sanciones contra quienes cometan el delito de extorsión, como la sanción de hasta 42 años de prisión a quien incurra en esta acción y de acuerdo con los agravantes en que suceda.

De igual forma, todas las entidades federativas implementarán diversas acciones de prevención, al igual que las mismas medidas para establecer la reparación del daño por extorsión.

Se espera que una vez aprobada por el Senado, la Ley General contra la Extorsión se votada por los Congresos estatales y posteriormente su promulgación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).