Pese a la polémica por reducción de penas, los diputados aprobaron en lo general y particular la Ley contra la Extorsión, además de cambios a otras leyes.
El pasado 28 de octubre, la cámara de diputados aprobó en lo general y particular la Ley contra la Extorsión pese a la polémica que existe en su contra y reclamos.
Pues con la aprobación de la Ley contra la Extorsión, viene con una reducción de pena para funcionarios que no denuncien el delito; una reserva impulsada por Ricardo Monreal de Morena.
La nueva Ley contra la Extorsión fue avalada en lo particular con 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones; ahora irá al Senado para su revisión pese a la polémica que reside en el artículo 21.
La reserva impulsada por Monreal, disminuye las sanciones a servidores públicos de 10 a 20 años a 5 a 12 años de prisión por omitir la denuncia de casos de extorsión; sin embargo, el diputado de Morena defendió la propuesta:
“No es una indulgencia para el servidor público, sino un ejercicio de racionalidad punitiva. No puede ser más penada la omisión que la ejecución del acto ilícito”.Ricardo Monreal
No obstante, los reclamos y oposiciones aseguran que esta reserva en la Ley contra la Extorsión aprobada en lo general y particular, podría beneficiar a funcionarios ligados a casos de corrupción.
También advirtieron que este cambio en la Ley contra la Extorsión, permitiría la liberación de extorsionadores convictos que contaban con penas más grandes.