La Cámara de Diputados aprobó este martes 25 de noviembre por unanimidad la Ley General contra la Extorsión, que establecerá prevención e investigación de este delito, así como las sanciones para quienes lo cometan.

Con 450 votos a favor, el pleno de la Cámara de Diputados avaló la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión para imponer condenas de hasta 42 años en prisión por este delito.

Aprueban Ley General contra la Extorsión (DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM / Daniel Augusto)

Esto establece la Ley General contra la Extorsión; fue avalada por unanimidad en la Cámara de Diputados

Luego de las revisiones en el Senado, la Cámara de Diputados avaló la Ley General contra la Extorsión, donde se establece los siguiente:

Homologación del delito de extorsión en las 32 entidades del país

Investigación de oficio, sin necesidad que exista un denunciante identificado

Condena base de 15 a 25 años de prisión

Multa equivalente a 300 a 500 UMA

Condena de hasta 42 años en prisión por agravantes

De acuerdo con la información, la Ley General contra la Extorsión prevé 34 agravantes de este delito, entre los cuales se encuentran: