Muere trabajadora de Pemex que sufrió quemaduras en el incendio de Tototlán

Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó que una trabajadora murió debido a las graves quemaduras que sufrió en el incendio de un ducto ubicado en Tototlán, en el estado de Jalisco.

La mujer fue identificada como Fernanda Sierra Ramírez, quien se desempeñaba como trabajadora de Pemex en el sector de ductos de hidrocarburo de Guadalajara.

Pemex lamenta muerte de trabajadora que sufrió quemaduras tras incendio en un ducto de Tototlán

A través de sus redes sociales, Pemex lamentó la muerte de Fernanda Sierra Ramírez, trabajadora que sufrió quemaduras en más del 90% de su cuerpo tras el incendio en un ducto de Tototlán, Jalisco.

De acuerdo con el reporte, la mujer se encontraba ingresada en el Centro Médico Nacional de Occidente, en la ciudad de Guadalajara, en donde era atendida ante la gravedad de las heridas.

Sierra Ramírez era una de las 4 víctimas que resultaron con quemaduras tras ser sorprendidos por una explosión mientras trabajaban en la limpieza del ducto de Pemex.

La empresa reconoció el compromiso, responsabilidad y vocación de servicio que Sierra Ramírez contribuyó durante el ejercicio de sus funciones.

Por ello, externaron sus condolencias para sus familiares y seres queridos, reiterando su acompañamiento absoluto ante esta desafortunada situación.

En tanto, personal de Pemex y autoridades trabajan para determinar las causas del incendio, toda vez que se habría reportado una fuga de combustible en el ducto de Tototlán.

Las indagatorias permitirán conocer los motivos de esta falla en el poliducto, o si se trató de una acción intencionada con el fin de robar combustible.