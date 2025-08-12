Ricardo Monreal, diputado morenista, excluyó a Luisa Alcalde, dirigente del partido, de la reunión plenaria de Morena y dio una justificación.

El coordinador de Morena en la Cámara de Senadores no incluyó a Luisa Alcalde en la plenaria de la bancada, por lo que fue cuestionado por su decisión.

A pesar de que a la reunión si se convocaron a otros importantes militantes del partido, como Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Marcelo Ebrard, secretario de Economía, la presidenta de Morena no fue invitada.

Ricardo Monreal quiso justificar el por qué excluyó a Luisa Alcalde de la reunión plenaria, diciendo que ya están “muy apretados”.

Esta decisión cimbró aún más los rumores sobre un pleito al interior de Morena, luego de las vacaciones de lujo de varios de sus militantes que provocaron la desaprobación de Luisa Alcalde y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Luisa Alcalde (cuartoscuro / Mario Jasso)

Nota en desarrollo. En breve más información...