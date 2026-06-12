Los padres de Fanny Sánchez Viesca Ortiz mantienen la búsqueda de su hija a 21 años de su desaparición en Torreón, Coahuila y, aunque en su momento se abrieron a creer la versión, rechazan un supuesto vínculo de ella con Heriberto Lazcano, exlíder de Los Zetas.

Durante 21 años se han dedicado a la búsqueda en campo como parte de colectivos de madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas.

Sin tener claras las causas de su desaparición y tras encontrar los cuerpos de otras personas, el señor Oscar Sánchez Viesca y la señora Silvia Ortiz mantienen el principal objetivo de dar con su paradero.

Por ello se van a mantener en acciones de búsqueda y protestas a pesar de la indignación manifestada por el encapsulamiento de madres buscadoras en el marco del Mundial 2026.

Cómo vincularon a Fanny Sánchez Viesca con Heriberto Lazcano

La versión de vínculos sentimentales entre Fanny y Heriberto Lazcano, El Lazca o Z-3, fue aceptada y promovida por el entonces procurador de Coahuila, Homero Ramos Gloria, a quien tuvieron que desmentir.

Comentarios imprecisos en redes sociales en las que un joven confundió a una mujer con Fanny Sánchez Viesca y a su novio con Heriberto Lazcano hizo no solo que se despertara dicha versión y se convirtiera en un bulo, sino que terminó en el asesinato del joven y en el exilio de la mujer en Estados Unidos.

Los padres de Fanny Sánchez Viesca dijeron que en algún momento creyeron en esa versión ya que de lo contrario la habrían encontrado muerta.

No obstante, actualmente la rechazan a pesar de que la noticia falsa fuera difundida con titular haciendo creer que El Lazca hizo su novia a la fuerza a Fanny, quien entonces tenía 16 años.

Cercanos a Heriberto Lazcano rechazan que tuviera vínculo con Fanny Sánchez Viesca

Detenidos ligados a Heriberto Lazcano señalaron que él podría tener “a la mujer que quisiera” y negaron haber visto a Fanny Sánchez Viesca o que supieran de ella como una pareja sentimental de Heriberto Lazcano.

Esos testimonios los han conocido los padres de Fanny Sánchez Viesca.