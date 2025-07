Ricardo Monreal dejó claro que le da más miedo quedar mal con su esposa, que con la oposición, y esto fue lo que dijo sobre sus vacaciones en España.

El diputado fue uno de los militantes de Morena exhibidos y criticados por sus vacaciones en Europa; tras más de una semana de polémica, Ricardo Monreal habló del tema a los medios de comunicación.

El también coordinador de Morena en la Cámara de Diputados recalcó que no incurrió en ningún acto ilegal o irregular, ya que el viaje lo pagó con sus propios recursos.

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal habló sobre sus vacaciones en Madrid, España, que tuvieron una duración de 8 a 10 días, según lo informado por el diputado.

Ricardo Monreal justificó sus vacaciones en España al explicar que fue una compensación, el cumplimiento de “un compromiso” que tenía con su esposa, por su aniversario 40 de matrimonio.

El diputado de Morena reveló que su esposa Marichuy de Monreal le pidió visitar el país para recorrer Camino de Santiago, la ruta de peregrinación cristiana.

Ricardo Monreal señaló que aunque sus vacaciones no deberían ser motivo de escándalo o desprestigio, los adversarios siempre buscan aprovecharse de cualquier circunstancia; algo “normal”, dijo.

Sobre ello, el morenista accedió a cumplir el compromiso con Marichuy de Monreal, porque prefiere quedar mal con la oposición que con su esposa, dejando entrever el miedo a fallarle.

“Ustedes no saben lo que es quedar mal con su esposa o con su pareja; entonces no importa, pero cumplí un compromiso de mi esposa. Así es que no se metan, si no van a cumplir mejor no prometan nada”.

Ricardo Monreal