Luisa Alcalde, dirigente de Morena, sí fue invitada a la reunión plenaria de diputados; esto respondió al periodista Salvador García Soto.

Fue ayer lunes 11 de agosto que El Financiero expuso que Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, dijo no haber invitado a Luisa Alcalde a la reunión plenaria del partido.

Ante rumores sobre un presunto pleito en Morena, por la falta de invitación a la propia presidenta del partido, Luisa Alcalde ya salió a desmentir los señalamientos.

Luisa Alcalde confirma que sí fue invitada por Ricardo Monreal a la reunión plenaria de Morena

En conferencia de prensa desde Puebla, Luisa Alcalde fue cuestionada por los supuestos comentarios de Ricardo Monreal, quien habría negado haber invitado a la dirigente de Morena a la reunión plenaria de diputados porque ya estaban “muy apretados.

Al respecto, Luisa Alcalde desmintió la supuesta falta de invitación y los rumores de un posible pleito al interior de Morena, ya que confirmó que la dirigencia del partido sí recibió la invitación de Ricardo Monreal hace más de una semana.

“Claro que fuimos invitados, hace más una semana quizá que nos llegó la invitación por parte del coordinador (Ricardo Monreal)”. Luisa Alcalde

Luisa Alcalde confirmó que asistirá a la reunión plenaria de Morena el próximo 30 de agosto, toda vez que aseguró que los falsos señalamientos de un rompimiento interno provienen o son alimentados por la oposición.

“Es la oposición que le encantaría ver división, que le encantaría ver pleito, sacan trascendidos para suponer que hay divisiones pero no, hay unidad en Morena”. Luisa Alcalde

Luisa Alcalde (Redes Sociales)

Así respondió Luisa Alcalde a Salvador García Soto por supuestas divisiones en Morena

Al recalcar lo anterior, Luisa Alcalde agregó que no sólo la oposición se dedica a sembrar mentiras sino también algunos periodistas, como el caso de Salvador García Soto, dijo.

“Ahí está el caso de García Soto que saca un artículo y que, puros cuentos, que divisiones, la verdad es que ese cuate escribe puras mentiras”. Luisa Alcalde

Cabe señalar que el periodista ha criticado en varias ocasiones a Morena. El pasado 6 de agosto escribió una columna sobre la “evidente fractura” entre Luisa Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización.

Luisa Alcalde reiteró que no hay divisiones en Morena como han señalado en varias ocasiones, por lo que acompañará a los diputados en la reunión plenaria a la que fue invitada.

Ricardo Monreal confirma que sí invitó a Luisa Alcalde a la reunión plenaria de Morena

Luego de que se dio a conocer en la columna Confidencial de El Financiero que Ricardo Monreal dijo no haber invitado a Luisa Alcalde, hoy el diputado aseguró que no fue así.

Ricardo Monreal sostuvo que tiene muy buena relación de respeto y amistad con Luisa Alcalde , de manera que no hay roces entre ellos.

Asimismo confirmó que sí extendió la invitación a la dirigencia de Morena hace aproximadamente 15 días.