El Partido Revolucionario Institucional (PRI) llevó a cabo hoy jueves 28 de agosto de 2025 su reunión plenaria, en la cual presentó una lista de 13 propuestas para México.

El pronunciamiento, firmado y emitido por el grupo de legisladores del PRI, fue titulado “Por el México mejor que queremos”.

De acuerdo con la militancia del PRI, dicho documento fue elaborado con la participación de expertos, cuya finalidad de sus propuestas es ser una respuesta a los grandes retos que enfrenta México.

Reunión plenaria PRI: Lista de las 13 propuestas del partido para México

Este jueves, en el marco de su reunión plenaria, el PRI presentó un documento con 13 propuestas “Por el México mejor que queremos”.

De acuerdo con el documento revelado por el partido tricolor, dichas propuestas son:

Reforma constitucional para que maestros, maestras, integrantes de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, así como personal del sector salud, gane como mínimo un sueldo de 18 mil pesos mensuales Instalar una Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional Comparecencia de las y los secretarios del Gabinete federal, incluidos los titulares de Pemex y CFE. Esto para analizar a profundidad el informe de gobierno Parlamento Abierto para analizar el tema de la extorsión Reducción de las comisiones bancarias para todos los ciudadanos con tarjeta bancaria. Adicional, que los adultos mayores tengan 0 comisiones Incrementar la protección a usuarios de servicios financieros, especialmente frente a las SOFOMES Instalar una Comisión Bicamaral que evalúe y de seguimiento a las labores de la Guardia Nacional Comparecencia de la titular del INEGI para que explique la metodología con la cual se mide la pobreza en México Comparecencia de los secretarios de Economía y Relaciones Exteriores, para que presenten su estrategia y propuestas ante el tema de los aranceles y el T-MEC A favor de un presupuesto con mira social, que ayude a solventar con urgencia sectores como la salud, educación, seguridad, entre otros A favor de elaborar un plan para rescatar al campo mexicano Asignación de recursos para la adquisición de medicinas e insumos médicos Comparecencia del director del Tren Maya, para que explique el estado actual de este mega proyecto

El PRI señaló que estos puntos son los que con urgencia necesitan atender nuestro país, con la participación de todos.

Alejandro Moreno acusa a Noroña de 7 años de groserías y amenazas (Cuartoscuro / Mario Jasso)

PRI presentará sus propuestas ante las Cámaras de Diputados y Senadores

Tras la emisión del documento “Por el México mejor que queremos”, los participantes de la reunión plenaria del PRI manifestaron que entregaran estas propuestas ante las Cámaras de Diputados y Senadores.

Esto para que sean sometidas al análisis, toda vez que insistieron en que se necesita su aplicación por el bien de México.

Entre las más relevantes, señalaron, está el aumento de salario a maestras y maestros, así como el análisis al combate del delito de extorsión a nivel nacional.