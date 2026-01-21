Este 21 de enero se registró una caída a nivel nacional en la app de Banamex, en donde los usuarios reportan que no pueden acceder a sus cuentas ni realizar ningún trámite.

Usuarios reportan caída de la app de Banamex este 21 de enero

De acuerdo a los reportes en redes sociales y páginas como Downdetector, la caída de la app de Banamex se registró este 21 de enero, en donde los usuarios se preguntan que ocurrió con la aplicación.

Hasta el momento no se han aclarado de manera oficial qué ocurrió con la app de Banamex, uno de los bancos más usados en México, por lo que habrá que esperar actualizaciones.

Reportan caída en la app de Banamex este 21 de enero (Downdetector)

Sin embargo, los reclamos de los usuarios de la app y la banca de Banamex, ya comienzan a hacer ruido en redes sociales, pues hay quien asegura tenía planeado hacer pagos importantes.

Algunos usuarios reportaron problemas en la app de Banamex desde las 7:00 am en punto, hora de México este 21 de enero, y hasta el momento las fallas continúan y sin que les den soluciones a los clientes.

Se registra caída en la app de Banamex este 21 de enero (Especial)

Otra de las quejas que han surgido en redes sociales tras la caída de Banamex, es que aseguran que llevan más de una hora sin acceso a sus cuentas.

De acuerdo a Banamex, publicó que “el sistema de Banamex Móvil está presentando intermitencias”, por lo que pidieron que en lo que restablecen el servicio de la aplicación, los clientes podían realizar sus trámites y operaciones en la BancaNet.