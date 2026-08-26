Libertad Financiera registró durante agosto un incremento de 25 por ciento en el otorgamiento de créditos frente al mismo periodo de 2025, lo que refleja la búsqueda de alternativas para organizar los gastos familiares durante esta temporada.

El arranque del ciclo escolar 2026-2027 representa uno de los periodos de mayor presión para las finanzas de los hogares mexicanos debido a los gastos relacionados con útiles, uniformes, calzado y transporte.

La presión económica puede extenderse después del inicio de clases, debido a compras adicionales de materiales, reposición de uniformes y otras actividades escolares.

Por ello, organismos como Profeco y Condusef recomiendan planear las adquisiciones, comparar precios y opciones disponibles, optimizar el presupuesto y evaluar la capacidad de pago antes de contratar financiamiento.

Planeación financiera para evitar desequilibrios

Ante los gastos que implica el regreso a clases, mantener una planeación financiera permite identificar qué compras requieren atención inmediata, cuánto del ingreso futuro ya está comprometido y qué ajustes pueden realizarse con anticipación.

Libertad Financiera, institución que cuenta con más de 65 años de trayectoria y más de 2.5 millones de clientes, busca ofrecer alternativas de financiamiento para atender necesidades específicas de las familias.

La organización de los gastos resulta especialmente relevante durante esta temporada, ya que los compromisos económicos del regreso a clases pueden continuar durante las primeras semanas del ciclo escolar.

Libertad Financiera lanza la campaña “Lista, ¡Lista!”

Para acompañar a las familias durante el regreso a las aulas, Libertad Financiera lanzó su campaña “Lista, ¡Lista!”, disponible durante agosto para quienes contraten productos de crédito participantes.

La promoción ofrece la oportunidad de recibir hasta mil pesos de cashback, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la campaña.

El regreso a clases representa no solo la adquisición de insumos escolares, sino también el inicio de nuevos retos y aprendizajes. En este contexto, la planeación de las finanzas del hogar puede ayudar a distribuir los gastos y mantener bajo control los compromisos económicos durante el ciclo escolar.