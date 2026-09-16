Citlalli Hernández, presidenta de Organización Nacional de Elecciones de Morena, reaccionó a la ausencia del Partido del Trabajo (PT) en las designaciones de defensores de Transformación en varios estados como Zacatecas y Baja California a fin de negar que haya diferencias.

“Hemos presentado las encuestas a las y los aspirantes. Ninguno ha planteado alguna diferencia. Quizá en Zacatecas hubo algunas dudas técnicas” Citlalli Hernández, presidenta de Organización Nacional de Elecciones de Morena

El PT no ha acompañado los anuncios de designaciones de defensores de la Transformación, paso previo a la confirmación de candidatos de las elecciones 2027.

Citlalli Hernández dijo en entrevista con Azucena Uresti que podría ser una estrategia del PT pero que de ninguna manera es un rompimiento o alejamiento, no obstante, en el anuncio de Baja California y Zacatecas dijo desconocer los motivos de la ausencia.

Citlalli Hernández asegura que Morena dialoga con el PT

Citlalli Hernández dijo que aunque podría ser una estrategia la usencia del PT en los anuncios, la realidad es que hay diálogo permanente, por lo que negó que en ese partido estén enojados.

“No creo que el PT esté molesto, nos vemos cada semana… quizás estén teniendo alguna estrategia interna… nos hemos articulado de la mano con el Partido Verde, el Partido del Trabajo…” Citlalli Hernández, presidenta de Organización Nacional de Elecciones de Morena

La secretaria de Organización Nacional de Elecciones dijo que la forma de hacer la encuesta fue elegir cuatro nombres de Morena, uno del PT y uno del PVEM, además de la aplicación de encuestas espejo donde lo solicitaron los otros dos partidos.

PT justifica ausencia con “definiciones” internas

Citlalli Hernández dijo que PT ha justificado su ausencia en los anuncios de los defensores de la Transformación con que están en definiciones internas.

“Ellos me han comunicado que están en unas definiciones internas, por eso no han acompañado el mayor número de anuncios de este bloque…” Citlalli Hernández, presidenta de Organización Nacional de Elecciones de Morena

Resaltó que están caminando de la mano; que hay dialogo fraterno; que van a ir en coalición en al menos 16 entidades, considerando una posible excepción en San Luis potosí; y que “no ha sucedido nada más que no han acompañado los anuncios”.