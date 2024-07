En torno a la reforma al Poder Judicial, Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pidió que los secretarios de Estado también sean elegidos por voto popular, como pretende la iniciativa de Morena y aliados ante los funcionarios de dicho poder.

Durante una conferencia virtual llevada a cabo por “Va por Todos Mx”, organización vinculada a la denominada marea rosa, el representante del Poder Judicial aseguró que México está en una “situación única” y que en los últimos 200 años no se había registrado “una problemática tan severa y preocupante”.

La reforma al Poder Judicial que pretenden aprobar Morena y aliados en el Congreso de la Unión forma parte del denominado Plan C, el cual fue presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el 5 de febrero en Palacio Nacional, en el marco de la conmemoración de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) de 1857.

Luis María Aguilar reiteró estar en contra de la reforma al Poder Judicial pero dijo que sus intención no son de confrontación; “no es nuestra intención u objetivo confrontarnos con nadie”, expresó.

Sin embargo, el ministro de la SCJN dijo que si los jueces, magistrados y ministros serán elegidos por voto popular este también tendría que ser el caso de los secretarios de Estado:

El ministro aseguró que la reforma “en verdad es en perjuicio de la calidad de la justicia”. En ese sentido, dijo que no debería ser apronada porque “rompería con el sistema democrático que representa el Poder Judicial en general2.

En relación a la reforma al Poder Judicial, Luis María Aguilar reconoció que esta iniciativa “difícilmente” se podría “combatir” o “echarla para atrás”, ya que esta decisión esta al margen de las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Respecto a las razones por las que se dijo en contra de la reforma, el ministro dijo que esta iniciativa podría permitir la llegada de personas con compromisos políticos al Poder Judicial:

“Y si tienen compromisos, ya no son independientes, y si ya no son independientes no le sirven al pueblo de México”

Luis María Aguilar