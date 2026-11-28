Raúl Bolaños-Cacho, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, afirmó que no frenará un eventual proceso de desafuero en contra del diputado del Partido del Trabajo (PT), Francisco Javier Vázquez Calixto.

Lo anterior, luego de que Francisco Javier Vázquez Calixto fuera señalado por presunto abuso sexual por parte de la diputada local de Hidalgo por el PT, Orquídea Larragoiti Osorio.

Raúl Bolaños no descarta desafuero de Francisco Javier Vázquez Calixto, acusado de abuso sexual

Públicamente, Raúl Bolaños manifestó que no frenará un eventual desafuero contra Francisco Javier Vázquez Calixto en caso de que la Fiscalía de Hidalgo formalice la solicitud correspondiente ante la Cámara de Diputados por la denuncia de Orquídea Larragoiti.

El presidente de San Lázaro garantizó que cualquier requerimiento judicial contra el diputado del PT será turnado de forma inmediata a la Sección Instructora para recibir atención prioritaria.

Francisco Javier Vázquez Calixto, diputado del PT (Tomada de video)

Bolaños recordó que la inmunidad procesal resguarda constitucionalmente al legislador ante juicios ordinarios, motivo por el cual resulta indispensable tramitar el retiro del fuero previo a cualquier juicio.

Por su parte, la bancada del PT, mediante la diputada Lilia Aguilar, exhortó formalmente a Vázquez Calixto a ponerse a disposición de las autoridades competentes para esclarecer su situación jurídica.

Francisco Javier Vázquez Calixto aceptó la petición parlamentaria y manifestó su plena disposición de comparecer para exponer sus argumentos de defensa y sostener su inocencia.

Asimismo, la bancada del PT reiteró su compromiso institucional con la protección integral de las mujeres frente a cualquier forma de violencia.