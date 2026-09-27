PAN reclama intento de Morena de censurar memes y exige garantizar la libertad de expresión

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, reclamó un presunto intento de Morena para censurar memes y exigió garantizar la libertad de expresión.

Esta postura surge a raíz de la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la cual fue denominada Ley Antimemes.

De acuerdo con el PAN, esta reforma sobre el uso de la identidad gráfica y signos oficiales podría emplearse para perseguir la sátira política en nuestro país.

PAN pide a Morena aceptar críticas públicas; buscarán garantizar que no se persiga la sátira política

A través de un posicionamiento público, el PAN remarcó que la protección del derecho de autor y el combate a la piratería son objetivos legítimos al reformar la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

No obstante, Jorge Romero cuestionó que estos no deben transformarse en instrumentos legales para amedrentar o silenciar a la ciudadanía, comunicadores y comediantes.

El PAN sostuvo que Morena y el gobierno federal está obligados a asimilar la reprobación pública, la ironía y el escrutinio periodístico sin recurrir a amenazas judiciales o restricciones informativas.

Romero recordó que no es el primer antecedente de este tipo, pues anteriormente se promovieron propuestas que contemplaban el bloqueo temporal de plataformas digitales y ajustes en los derechos de las audiencias.

Frente a este escenario, legisladores del PAN adelantaron que buscarán incorporar blindajes normativos explícitos que impidan cualquier forma de autocensura o persecución contra creadores de contenido.

Por ello, Romero hizo un llamado directo a la presidenta Sheinbaum para que su gobierno responda a los cuestionamientos con resultados y argumentos formales, en lugar de utilizar vacíos jurídicos.

El PAN reafirmó que el Estado no puede erigirse como juzgador de los juicios críticos que recibe, reiterando que el intercambio de ideas en el espacio público debe dirimirse mediante el debate abierto y el derecho de réplica.

PAN reclama intento de Morena de censurar memes y exige garantizar la libertad de expresión (PAN)

PAN reclama intento de Morena de censurar memes y exige garantizar la libertad de expresión (PAN)