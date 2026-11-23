El Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó por unanimidad una inhabilitación de un año contra Rosario Robles Berlanga para ocupar cargos públicos federales.

La sanción deriva de la revisión del caso que data de 2019, año en que la TFJA ordenó una inhabilitación por 10 años contra la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), misma que fue impugnada por la propia.

Ratifican inhabilitación de Rosario Robles por un año; acusa venganza

En entrevista telefónica con Ciro Gómez Leyva, Rosario Robles confirmó la sanción que le impuso el TFJA, el pasado 18 de noviembre de 2026. Medida de la que dijo haberse enterado a través de medios de comunicación ya que, hasta el momento, no ha sido notificada.

“El mismo Tribunal Administrativo que le descongeló las cuentas a Rocha, acaba de ratificar que sea inhabilitada por un año” Rosario Robles

Reiteró que la sanción fue por omitir en sus declaraciones patrimoniales información sobre una cuenta bancaria, de la que ni siquiera sabía de su existencia y que fue dada de alta cuando fue titular de Sedesol y Sedatu en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“No di a conocer en mi declaración patrimonial una cuenta de 2 mil pesos, misma que no tuvo un solo movimiento. Yo ni sabía que la tenía. El banco ya la había, por ley, finiquitado. 2 mil pesos que no declaré, me inhabilitación 10 años, empecé un frente y les gané, impugné la sanción. Ahorita conveniente ese Tribunal ratifica la inhabilitación” Rosario Robles

Robles, de 70 años, acusa venganza por parte de la oposición y compara su caso con Rubén Rocha Moya, a quien recientemente le descongelaron las cuentas para que pudiera cobrar su pensión aún cuando tiene acusaciones vigentes presentadas por autoridades de Estados Unidos y denuncias en México sobre presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Es increíble el miedo que me tienen y ese deseo de venganza y saña que no termina desde hace años”, sentencia. Rosario Robles

Finalmente, recordó que estuvo sujeta a un proceso penal en México por el caso de la “Estafa Maestra”, del cual fue absuelta y cuyo caso penal se cerró antes de llegar a un juicio; no obstante, tales señalamientos siguen afectándola.