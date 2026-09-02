Los precios de botanas, sopas instantáneas y otros alimentos altos en sodio aumentarán si prosperan las propuestas para modificar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para 2027.

Desde 2014, las botanas y los alimentos no básicos con alto contenido calórico tienen un IEPS de 8%, pero los diputados analizarán, dentro del Paquete Económico 2027, elevarlo para disminuir su consumo.

Botanas podrían subir de precio ante posible aumento del IEPS a alimentos con sodio

Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, reveló que el tema del sodio es uno de los temas principales a analizar para los impuestos saludables.

Botanas podrían subir de precio ante posible aumento del IEPS a alimentos con sodio (Rogelio Morales / Cuartoscuro)

La discusión en la Cámara de Diputados contempla revisar los llamados impuestos saludables, particularmente los aplicados a productos con altos contenidos de sodio y calorías, como:

Botanas

Productos de confitería

Chocolates

Dulces

Alimentos preparados a base de cereales

Helados

Paletas

Organizaciones consideran que el IEPS del 8% ha perdido su efectividad después de más de una década, por lo que plantean que el impuesto se eleve hasta el 20%; esto será discutido en la Cámara de Diputados.

De aprobarse un incremento, productos como frituras y determinadas botanas podrían enfrentar una mayor carga fiscal, lo que eventualmente podría trasladarse al precio que pagan los consumidores.

El objetivo de estas medidas es reducir el consumo excesivo de productos asociados con problemas de salud y, al mismo tiempo, generar recursos que puedan destinarse a prevención y atención médica.