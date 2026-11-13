La posibilidad de coleccionistas de tener una de las motocicletas de Ryan Wedding se acorta pues solo restan cinco de 62, informó el Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).
¿Cómo puedo obtener una moto de Ryan Wedding? La venta no es directa pues se tiene que participar en una subasta organizada por el INDEP.
Existen al menos tres modalidades de subasta en el INDEP, pero en esta ocasión se avisora que nuevamente sea a martillo de manera presencial el 27 de noviembre.
Así puedes registrarse a la subasta de 5 motocicletas de Ryan Wedding
El primer paso a tomar en cuenta para participar en la subasta de las motos de Ryan Wedding es un registro en línea y depositar una garantía antes del evento.
La cantidad de la garantía del bien depende de el tipo de objeto y precio de salida. Esta se regresa en caso de que no seas el comprador final y si te conviertes en el comprador final se toma a cuenta del pago total.
El registro digital se debe hacer en el portal INDEP y para ello deberás introducir datos como:
- RFC con homoclave
- Identificación oficial vigente
- Comprobante de domicilio
- Cuenta CLABE
- Correo electrónico
El pago de la garantía debe hacerse a mas tardar el 26 de noviembre y se trata de una garantía por cada lote.
Los documentos también deberán enviarse digitalizados al correo subastamartillo@indep.gob.mx una vez que se confirme la validación de datos.
Finalmente el 27 de noviembre deberás presentarte en el lugar, fecha y hora indicados. Previo al evento deberas pasar a recoger tu paleta física con tu número asignado para poder pujar por los bienes.
Las 5 motos de Ryan Wedding y su garantía
Para participar en la subasta de cada una de las cinco motocicletas tendrás que dejar una garantía de 250 mil pesos por cada una.
En esta caso, el precio de la garantía coincidió para los cinco lotes, a pesar de sus costos diferenciados, pero deberás estar pendiente si te interesas en otros lotes ya que suele variar. Las cinco motos en subasta serán:
- Motocicleta marca Ducati gris con verde, modelo 1974, con precio de salida de 1 millón 612 mil 900 pesos
- Motocicleta marca Zuzuki azul con rojo y blanco, modelo 1989, con precio de salida de 1 millón 170 mil 200 pesos
- Motocicleta marca Augusta cromo con negro, modelo 1966, con precio de salida de 823 mil 800 pesos
- Motocicleta marca Yamaha amarilla, modelo 1977, con precio de salida de 373 mil 300 pesos: garantía de 250 mil pesos
- Motocicleta marca Ducati rojo con gris, modelo 1955, con precio de salida de 463 mil 900 pesos