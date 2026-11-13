La posibilidad de coleccionistas de tener una de las motocicletas de Ryan Wedding se acorta pues solo restan cinco de 62, informó el Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

¿Cómo puedo obtener una moto de Ryan Wedding? La venta no es directa pues se tiene que participar en una subasta organizada por el INDEP.

Existen al menos tres modalidades de subasta en el INDEP, pero en esta ocasión se avisora que nuevamente sea a martillo de manera presencial el 27 de noviembre.

Así puedes registrarse a la subasta de 5 motocicletas de Ryan Wedding

El primer paso a tomar en cuenta para participar en la subasta de las motos de Ryan Wedding es un registro en línea y depositar una garantía antes del evento.

La cantidad de la garantía del bien depende de el tipo de objeto y precio de salida. Esta se regresa en caso de que no seas el comprador final y si te conviertes en el comprador final se toma a cuenta del pago total.

El registro digital se debe hacer en el portal INDEP y para ello deberás introducir datos como:

RFC con homoclave

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio

Cuenta CLABE

Correo electrónico

El pago de la garantía debe hacerse a mas tardar el 26 de noviembre y se trata de una garantía por cada lote.

Los documentos también deberán enviarse digitalizados al correo subastamartillo@indep.gob.mx una vez que se confirme la validación de datos.

Finalmente el 27 de noviembre deberás presentarte en el lugar, fecha y hora indicados. Previo al evento deberas pasar a recoger tu paleta física con tu número asignado para poder pujar por los bienes.

Las 5 motos de Ryan Wedding y su garantía

Para participar en la subasta de cada una de las cinco motocicletas tendrás que dejar una garantía de 250 mil pesos por cada una.

En esta caso, el precio de la garantía coincidió para los cinco lotes, a pesar de sus costos diferenciados, pero deberás estar pendiente si te interesas en otros lotes ya que suele variar. Las cinco motos en subasta serán: