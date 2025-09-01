La Cámara de Diputados todavía no tiene nuevo o nueva presidenta de la Mesa Directiva por lo que se amplió el periodo de la actual por cinco días más.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, dijo que sigue hablando con los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios para llegar a acuerdos.

“Queda extendida la Mesa Directiva actual... Dentro de los cinco días tengo mucha confianza en que vamos a lograr el acuerdo…" Ricardo Monreal. Jucopo Cámara de Diputados

En ese contexto, circuló el documento por el que se amplía la presidencia de la Mesa Directiva por cinco días y se llevó a cabo la sesión preparatoria del segundo año de ejercicio de la 66 Legislatura en la que se dieron a conocer detalles.

Nuevamente Sergio Gutiérrez Luna, presidió la sesión y estará al frente hasta el 5 de septiembre.

Cámara de Diputados aún no tiene nuevo presidente o presidenta

El proceso de lograr acuerdos va a seguir en los siguientes días, informó la Jucopo cargo de a cargo de Ricardo Monreal.

En caso de que en la siguiente sesión no se alcance la mayoría calificada que se requiere, los integrantes de la Mesa Directiva van a continuar en funciones hasta el 5 de septiembre.

La Jucopo de la Cámara de Diputados dijo que lo primordial es que se logren los entendimientos necesarios para tener la nueva Mesa Directiva.

Previo a ello, Ricardo Monreal dijo que ha tenido reuniones con todos los coordinadores parlamentarios de los distintos grupos tanto uno a uno como de manera grupal.

Sergio Gutiérrez Luna seguirá presidiendo la Cámara de Diputados por unos días más

Alrededor de las 8:30 de la noche de este 31 de agosto, se llevó a la cabo la sesión preparatoria del segundo año de ejercicio de la 62 legislatura.

Esta sesión estuvo presidida aún por Sergio Gutiérrez Luna, polémico presidente de la Cámara de Diputados por sus gastos, ropa de lujo y viajes, así como de su esposa.

Cámara de Diputados lista para recibir primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum

Tras dar a conocer que aún no hay nuevo o nueva presidente, se declaró instalado el primer periodo ordinario del segundo año de la 66 Legislatura de la Cámara de Diputados.

La primera sesión del segundo año de la 66 Legislatura se programó para este 1 de septiembre a las 17:00 horas para que se presente el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum por parte de Rosa Icela Rodríguiez, secretaria de Gobernación.