Sergio Verduzco Rosán fue un reconocido empresario de Saltillo, Coahuila, impulsor del desarrollo de esa ciudad con la promoción y llegada de nuevas empresas y universidades.

En últimos años tuvo problemas legales con uno de sus hijos tanto personales como relacionados con negocios de su empresa Grupo Server. Te contamos lo que sabemos de él.

¿Quién fue Sergio Verduzco Rosán? Empresario fundador de Grupo Server (Redes sociales )

¿Quién fue Sergio Verduzco Rosán?

Sergio Verduzco Rosán fue un reconocido empresario de Saltillo, Coahuila, quien impulsó la llegada de más empresas y universidades a la ciudad.

Fundó Grupo Server en 1966, empresa de construcción y bienes raíces.

¿Qué edad tenía Sergio Verduzco Rosán?

Sergio Verduzco Rosán murió a los 84 años de edad.

¿Quién es la esposa de Sergio Verduzco Rosán?

Por el momento se conoce que el apellido de la mamá de sus hijos es Berlanga.

¿Qué signo zodiacal era Sergio Verduzco Rosán?

Ese dato en especifico se desconoce.

¿Cuántos hijos tenía Sergio Verduzco Rosán?

Sergio Verduzco Rosán tuvo tres hijos:

Alejandro

Irma

Alberto

Sergio Verduzco Rosán y su hijo, Alberto Verduzco Berlanga, tenían problemas por los cuales llegaron a agredirse físicamente, lo cual los llevó a denunciarse mutuamente en el año 2020.

¿Qué estudió Sergio Verduzco Rosán?

Sergio Verduzco Rosán era ingeniero de profesión.

¿En qué trabajó Sergio Verduzco Rosán?

En 1966 fundo la empresa Grupo Server, dedicada a bienes raíces y construcción. Fue impulsor en Saltillo de la llegada de la Alianza Francesa y la Universidad Iberoamericana.

Investigan presunto suicidio de Sergio Verduzco Rosán

Sergio Verduzco Rosán fue encontrado sin vida la tarde del lunes 15 de diciembre en su domicilio del fraccionamiento Quinta Real, al norte de Saltillo, Coahuila.

El hecho se investiga como un presunto suicidio pues se encontró solo y con un disparo en el corazón.