Maizola Campos Montoya, reconocida abogada y jurista sinaloense, dejó un legado de más de dos décadas en la justicia electoral y la defensa de la democracia.

Licenciada en Derecho y maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, también se especializó en Justicia Electoral en el TEPJF.

Su trayectoria incluyó cargos clave en el IEES y el TEESIN, donde fue magistrada y presidenta interina.

En 2022 Maizola Campos Montoya recibió el Premio AMIJ por sus aportaciones a la impartición de justicia.

Maizola Campos Montoya murió el 13 de agosto de 2026 a los 49 años de edad.

Muere a los 49 años Maizola Campos Montoya, exmagistrada electoral de Sinaloa (Viva la Noticia Sinaloa / Facebook )

¿Quién fue Maizola Campos Montoya, abogada y exmagistrada de Sinaloa?

Maizola Campos Montoya fue una destacada abogada, jurista y servidora pública sinaloense, reconocida principalmente por su trayectoria de más de dos décadas en el ámbito de la justicia electoral y la defensa de la democracia.

Su muerte generó múltiples manifestaciones de luto en la comunidad jurídica y política, destacándose su legado como una jurista ejemplar dedicada a los principios constitucionales.

¿Cuántos años tenía Maizola Campos Montoya, abogada y exmagistrada de Sinaloa?

Maizola Campos Montoya murió a los 49 años de edad.

¿Quién fue el esposo de Maizola Campos Montoya, abogada y exmagistrada de Sinaloa?

Maizola Campos Montoya se encontraba casada con Jacinto Pérez Gerardo, ex presidente del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa.

Maizola Campos Montoya, abogada y exmagistrada de Sinaloa (Tomada de video )

¿Qué signo zodiacal fue Maizola Campos Montoya, abogada y exmagistrada de Sinaloa?

Maizola Campos Montoya fue del signo zodiacal Aries.

¿Cuántos hijos tuvo Maizola Campos Montoya, abogada y exmagistrada de Sinaloa?

Maizola Campos Montoya tuvo un hijo con Jacinto Pérez Gerardo: Alexis Jacinto Pérez Campos.

¿Qué estudió Maizola Campos Montoya, abogada y exmagistrada de Sinaloa?

Maizola Campos Montoya era licenciada en Derecho y maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa.

Además de contar con una especialidad en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

¿En qué trabajó Maizola Campos Montoya, abogada y exmagistrada de Sinaloa?

La carrera de Maizola Campos Montoya estuvo marcada por responsabilidades de alto nivel en las instituciones electorales de Sinaloa:

Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TEESIN): Se desempeñó como magistrada durante 12 años (2010-2022). Durante este tiempo, ocupó el cargo de Magistrada Presidenta interina en diciembre de 2020. Anteriormente, fungió como magistrada supernumeraria entre 2010 y 2017.

Instituto Estatal Electoral de Sinaloa (IEES): Antes de su etapa en el tribunal, ocupó cargos técnicos y directivos entre 2004 y 2010, incluyendo la Dirección del Registro Estatal de Electores.

Lideró proyectos significativos sobre violencia política contra las mujeres en razón de género y fue ponente en recursos relevantes, como los relacionados con la elección de diputados del Distrito 23 en 2018.

Tras concluir su periodo oficial en el Tribunal en enero de 2023, continuó participando en actividades académicas con la Escuela Judicial Electoral del TEPJF.

Recibió el Premio AMIJ 2022 otorgado por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en reconocimiento a su notable labor en la impartición de justicia electoral.