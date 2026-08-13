Maizola Campos Montoya, reconocida jurista y exmagistrada del Tribunal Electoral de Sinaloa, murió este jueves 13 de agosto a los 49 años, confirmó su esposo Jacinto Pérez Gerardo.

Durante más de dos décadas, Maizola Campos Montoya desempeñó cargos clave en el sistema electoral, llegando a ser presidenta interina del TEESIN en 2020.

Su trayectoria fue distinguida con el Premio AMIJ en 2022 por la SCJN y la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia.

Su partida representa una pérdida significativa para la defensa de la democracia en Sinaloa.

Muere a los 49 años Maizola Campos Montoya, exmagistrada electoral de Sinaloa (Viva la Noticia Sinaloa / Facebook )

Maizola Campos Montoya, exmagistrada electoral de Sinaloa, murió a los 49 años

Jacinto Pérez Gerardo, ex presidente del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, informó este jueves 13 de agosto la muerte de su esposa Maizola Campos Montoya a los 49 años de edad.

A través de un comunicado, su esposo dio a conocer que sus restos serían velados este 13 de agosto en la funeraria San Martín Montebello en Culiacán, Sinaloa a partir de las 10:00 de la mañana.

Jacinto Pérez Gerardo no reveló más detalles sobre su deceso, sin embargo algunos reportes señalan que Maizola Campos Montoya murió como consecuencia de una enfermedad, pero no se brindó más información.

El TEESIN lamentó públicamente su pérdida, calificándola como una destacada jurista que dedicó su vida profesional a la defensa de la democracia y los principios constitucionales en la entidad.

A través de las redes sociales, usuarios han expresado sus más sentidas condolencias a la familia, seres queridos y amigos de Campos Montoya, a quienes les han manifestado su solidaridad ante esta irreparable pérdida.

Trayectoria Maizola Campos Montoya, exmagistrada electoral de Sinaloa

Campos Montoya comenzó su vinculación con el sistema electoral en el año 2000. Entre 2004 y 2010, ocupó diversos cargos técnicos y directivos en el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa (IEES), donde llegó a desempeñarse como Directora del Registro Estatal de Electores.

Su paso por el TEESIN abarcó un periodo de 12 años, desempeñando roles de alta responsabilidad:

Magistrada Supernumeraria (2010–2017): Fue nombrada para este cargo por el Congreso del Estado de Sinaloa. Magistrada (2015–2022): Fue elegida por la LXIII Legislatura del Senado de la República para este periodo. Presidenta Interina: En diciembre de 2020, asumió la presidencia interina del Tribunal tras la salida de Guillermo Torres Chinchillas

Durante su gestión, estuvo a cargo de ponencias de gran relevancia política en el estado. Destacó por su trabajo en:

Violencia política contra las mujeres en razón de género: Encabezó proyectos significativos, como el caso de la síndica procuradora de Mazatlán, Elsa Isela Bojórquez Mascareño.

Justicia constitucional y reformas electorales: Participó activamente en foros y procesos de fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Recursos electorales: En 2018, fue ponente en asuntos relacionados con la elección de diputados del Distrito 23

Su labor fue reconocida a nivel nacional, recibiendo el Premio AMIJ en 2022 (otorgado por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y la Suprema Corte de Justicia de la Nación) por su destacada trayectoria y aportaciones a la impartición de justicia electoral.

Tras concluir su periodo oficial en el Tribunal en enero de 2023, continuó participando en actividades académicas con la Escuela Judicial Electoral del TEPJF.