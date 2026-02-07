John Saxe-Fernández, reconocido crítico del imperialismo, profesor de la UNAM y articulista de La Jornada, murió a los 86 años durante la noche del jueves 5 de febrero de 2026.

Teresa Castro, esposa de John Saxe-Fernández, confirmó que la muerte del académico ocurrió cuando se encontraba en su domicilio, ubicado en la Ciudad de México (CDMX).

¿Quién fue John Saxe-Fernández?

John Saxe-Fernández fue un académico, periodista y economista mexicano, ampliamente conocido por sus investigaciones en la UNAM y publicaciones en La Jornada.

Muere John Saxe-Fernández (Michelle Rojas)

En vida, John Saxe-Fernández dedicó largas horas a estudiar el fenómeno de la política exterior de Estados Unidos, el imperialismo, la seguridad nacional y las relaciones internacionales, especialmente en América Latina.

Aunque John Saxe-Fernández nació el 26 de enero de 1940 en Cartago, Costa Rica, obtuvo la nacionalidad mexicana en 1984, país en el que se doctoró en Estudios Latinoamericanos.

¿Cuántos años tenía John Saxe-Fernández al momento de morir?

John Saxe-Fernández murió a los 86 años de edad, pues el académico nació el 26 de enero de 1940 y murió la noche del 5 de febrero de 2026.

¿Quién fue la esposa de John Saxe-Fernández?

La esposa de John Saxe-Fernández fue Teresa Castro, quien confirmó públicamente su fallecimiento en febrero de 2026.

¿Quiénes son los hijos de John Saxe-Fernández?

Hasta ahora no existe información pública que detalle quiénes son los hijos de John Saxe-Fernández.

John Saxe-Fernández

¿Qué estudió John Saxe-Fernández?

John Saxe-Fernández tuvo una basta formación académica en varias instituciones de prestigio tanto en Estados Unidos, Costa Rica, como en México.

Sus estudios universitarios comenzaron en la Universidad de Costa Rica y en la Brandeis University en Massachusetts, en Estados Unidos, donde se graduó Cum Laude (con honores).

También, realizó la maestría en Estudios Latinoamericanos en la Washington University y un doctorado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿En qué trabajó John Saxe-Fernández?

John Saxe-Fernández fue autor, coautor o coordinador de decenas de libros, en los que abordó temas como la transferencia de bienes públicos al sector privado, antiimperialismo y geopolítica en países de América Latina.

Sus publicaciones incluyen:

Petróleo y Estrategia

La Compra-Venta de México

Terror e imperio

También compiló varias obras, entre ellas:

Geopolítica del Caribe

Globalización: Crítica a un Paradigma

Poco antes de morir, John Saxe-Fernández trabajó como profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y como investigador del programa El mundo en el Siglo XXI.

John Saxe-Fernández (Especial)

UNAM, CLACSO y La Jornada lamentan muerte de John Saxe-Fernández

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expresó su pesar por la muerte de John Saxe-Fernández, a quien reconoció como uno de sus investigadores más destacados.

En su comunicado, la UNAM recordó que John Saxe-Fernández recibió importantes reconocimientos, como el Premio Universidad Nacional y el Premio Nacional de Periodismo por su trayectoria académica y periodística.

Por su parte, el medio La Jornada resaltó su labor como profesor, investigador y articulista en temas sociales, económicos y geopolíticos.

En tanto, el Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales (CLACSO) también publicó mensajes de condolencia y reconocimiento a su obra, las cuales fueron clave del pensamiento crítico en América Latina.