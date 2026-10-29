Manipulador título de la columna de Raymundo Riva Palacio del miércoles 28 de octubre de 2026: “Periodistas, enemigo #1 de Palacio”. Creo que se equivoca... Corrijo: expresa, sí, una falsedad gigantesca, pero de ninguna manera se equivoca. Raymundo sabe muy bien lo que pretende lograr con ese encabezado: generar la percepción de un gobierno, el de la presidenta Claudia Sheinbaum, enemigo de la libertad de expresión.

Es una mentira, y Riva Palacio lo sabe: nunca había habido en México más libertad para el periodismo, el bueno, el malo y el peor. Gran parte de la comentocracia difunde todos los embustes y hasta los insultos que se le pega la gana contra la presidenta sin que nadie moleste a quienes ejercen el oficio.

Así que no, no es el periodismo el enemigo #1 —escrito de esa manera, como Riva Palacio lo hace, con el símbolo que llamo gato o signo de número, y que en España se conoce como almohadilla—.

El hecho es que el periodismo de ninguna manera es el enemigo #1 del gobierno de la 4T. Me refiero al periodismo serio, sensato, objetivo, que verifica sus hallazgos antes de publicarlos.

El enemigo verdadero —ya sea #1, #2 o cualquiera que sea su número en la clasificación de adversarios desleales del movimiento de izquierda—, el enemigo absolutamente despreciable de un gobierno democrático como el de la presidenta Sheinbaum, es el amarillismo periodístico basado en la mentira, en el juicio apresurado, en condenar sin investigar.

He seguido la información de la prensa española acerca del segundo accidente ferroviario de alta velocidad de este año —el de hoy, miércoles 28 de octubre, en Urda, Toledo—, terrible como el primero, el del 18 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba.

Debo precisar que los trenes de alta velocidad eran el orgullo, el símbolo del progreso y de la modernización de España. Lo eran, en efecto: ahora son la peor pesadilla en ese país.

Lo que está ocurriendo en España con sus trenes es tristísimo, desde luego por la pérdida de vidas humanas —al menos 114 entre ambos percances: 46 en Adamuz y al menos 68 en Urda—, pero también por lo que representa para una red de alta velocidad que se consideraba un referente internacional.

Las tragedias obligan a investigar qué falló y a revisar las condiciones de seguridad. Corresponde al gobierno explicar los hechos y asumir las responsabilidades. Así, con seriedad, lo ha planteado buena parte de la prensa de España.

Ante la desgracia, he encontrado en la cobertura española sorprendente objetividad —sorprendente para un lector de prensa mexicana—; es decir, simple y sencillamente, allá se ha informado sin dar por verdaderos rumores imposibles de verificar. La televisión pública, por ejemplo, ha dedicado espacio a desmentir imágenes falsas relacionadas con la tragedia. Buen periodismo.

Claro está, también ha habido sensatez en dirigentes políticos, de distintos partidos e ideologías, que han pedido prudencia y expresado condolencias antes de repartir culpas.

No todos los partidos han actuado con seriedad, desgraciadamente: Vox ha utilizado las tragedias, la de enero y esta de octubre, para atacar al gobierno. Isabel Díaz Ayuso, la gobernante madrileña ultraconservadora, pasó en enero de pedir prudencia a exigir dimisiones de funcionarios con quienes no coincide. Hoy se ha sumado al linchamiento. Tampoco han faltado comentaristas en la prensa opositora que han responsabilizado políticamente a Pedro Sánchez, sobre todo por el proceso electoral en marcha, pero en esto ha habido una dosis de seriedad.

La diferencia que percibo entre la forma en que la prensa trata los accidentes ferroviarios en México y España es de grado y de tono. No percibo un ambiente dominado por la confrontación fundada en calumnias en aquella nación. En cambio, en nuestro país…

¡Brutal contraste! En México, ante varios accidentes ferroviarios desde el pasado sexenio —incluidas las tragedias del Metro capitalino—, hemos atestiguado una reacción que se parece a la de Vox, pero muy amplificada por el enorme coro de opositores y comentócratas.

No cuestiono que se investigue al gobierno de la 4T. Es correcto hacerlo. Lo que lamento es que se dicten sentencias antes de conocer las causas; que se presenten rumores como hechos probados; y que la ideología, el odio y los insultos ocupen el lugar de la información verificada.

Enseguida, solo para recordar la miseria del periodismo y de la oposición en México , una lista breve de lo que dijeron un empresario de medios y algunos comentócratas y políticos a propósito del descarrilamiento del Tren Interoceánico del 28 de diciembre de 2025.

1. Ricardo Salinas Pliego, 28 de diciembre de 2025, el mismo día del descarrilamiento. Al citar en redes sociales una publicación de Azteca Noticias sobre el accidente, escribió: “El gobierno y sus proyectos fallidos”. Añadió que el año terminaba entre tragedias y pérdidas pagadas por los mexicanos, y acusó a los políticos de robar y cometer fraudes.

2. Salinas Pliego, otra publicación del mismo 28 de diciembre. Atribuyó los problemas del país a la corrupción de Andrés Manuel López Beltrán y su familia.

3. Salinas Pliego, en otro mensaje difundido tras el accidente y recogido por la prensa el 29 de diciembre. Expresó, sí, condolencias por los fallecimientos, pero… su compasión no fue tanta y siguió con la politiquería. Vinculó las muertes por el descarrilamiento con la corrupción.

4. Azteca Noticias, 28 de diciembre. Difundió las peticiones de auxilio de los pasajeros en una cobertura de amarillismo extremo.

5. Manuel López San Martín, 28 de diciembre: “La corrupción e ineptitud, sale cara”. Cerró su mensaje con “Otro proyecto fallido de AMLO”.

6. Fernando Belaunzarán, 28 de diciembre: “La corrupción descarrila trenes. Pueden citarme”.

7. Margarita Zavala, 28 de diciembre. Insinuó que el desastre era consecuencia de la corrupción.

8. Javier Lozano, 28 de diciembre. Con insultos, acusó incompetencia e indolencia.

9. Santiago Taboada, 28 de diciembre. Vinculó el accidente con la corrupción de Morena.

10. Alejandro Alito Moreno, 28 y 29 de diciembre. Responsabilizó al gobierno de Sheinbaum y al de López Obrador; denunció una supuesta irresponsabilidad criminal.

11. Marko Cortés, entre el 28 y el 29 de diciembre. Calificó lo sucedido de “crimen de Estado”.

12. Ricardo Anaya, 30 de diciembre: “No fue accidente. Fue corrupción. Y la corrupción mata”. Gran parecido con lo dicho por Santiago Abascal, de Vox, hoy, 28 de octubre, después de la gran tragedia en España.

Hubo muchísimo más de eso, pero con los ejemplos mencionadas basta para darnos una idea del periodismo y la oposición que tenemos.

Odiosa comparación. Periodismo suficientemente responsable y serio en buena parte de la cobertura española; mentiras y calumnias en ese “periodismo” mexicano.

Y eso que en España se contabilizan, en 10 meses, más del doble de víctimas mortales que en México en 8 años.

Vuelvo a lo ya dicho, las comparaciones suelen ser odiosas, pero a veces deben hacerse.