Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, recordó a Héctor de Mauleón que “el periodismo exige rigor” y exigió pruebas sobre sus supuestos vínculos con Aureliano Guzmán Loera “El Guano”.

Ariadna Montiel recordó que, ante los señalamientos donde la vinculan con el Cártel de Sinaloa, se requiere de “la verdad” ante una publicación donde reconoce que los hechos que denunció “no sabe si ocurrieron”.

“Héctor de Mauleón, se trata de la verdad. Publicó acusaciones que hoy admite no sabe si ocurrieron” Ariadna Montiel

Asimismo, le reclamó la difusión de acusaciones sin sustento, así como su negativa a disculparse.

“Lo suyo es la mentira permanente”: Ariadna Montiel reclama falta de rigor periodístico a Héctor de Mauleón

Ariadna Montiel reclamó a Héctor de Mauleón la falta de rigor periodístico al señalarla por una presunta reunión con “El Guano” cuando ya admitió que no tiene pruebas de que haya ocurrido.

“La libertad de expresión no es patente de corso para difundir acusaciones sin sustento. El periodismo exige rigor y evidencia. Pero lo suyo es la mentira permanente” Ariadna Montiel

Luego de la publicación donde De Mauleón señaló que no se disculpará por señalar una supuesta reunión con un miembro del Cártel de Sinaloa pese a que no “no le consta” que haya ocurrido.

Asimismo, recordó que el Gabinete de Seguridad ha desmentido que exista algún informe sobre una reunión entre ella y El Guano como afirmó el 26 de octubre el periodista y reiteró que “los hechos que me atribuye nunca ocurrieron”.

Ariadna Montiel (@A_MontielR/X)

Cabe señalar que el Gabinete de Seguridad señaló que “no existe información oficial que confirme la existencia o autenticidad de algún reporte de inteligencia federal” sobre la supuesta reunión.

Asimismo, declaró que es falso que las instituciones del gabinete “hayan confirmado la información publicada sobre una supuesta reunión y acuerdos con integrantes de la delincuencia organizada”.