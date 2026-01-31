Te contamos quién fue Gustavo Sánchez Vásquez, el senador del PAN por Baja California.

Lamentablemente, se dio a conocer la muerte del senador Gustavo Sánchez Vásquez.

¿Quién era Gustavo Sánchez Vásquez?

Gustavo Sánchez Vásquez fue un abogado y político mexicano del Partido Acción Nacional (PAN).

Gustavo Sánchez Vázquez, senador del PAN por Baja California (Gustavo Sánchez Vázquez / Facebook)

¿Cuántos años tenía Gustavo Sánchez Vásquez?

Al momento de su muerte, el senador Gustavo Sánchez Vásquez tenía 62 años de edad. Nació el 17 de septiembre de 1963.

¿Quién fue la esposa de Gustavo Sánchez Vásquez?

Se sabe que Gustavo Sánchez Vásquez estaba casado con Margarita Sánchez, quien presidió el Patronato DIF en Mexicali.

¿Qué signo zodiacal era Gustavo Sánchez Vásquez?

Por su fecha de nacimiento, Gustavo Sánchez Vásquez pertenecía al signo zodiacal Virgo.

¿Cuántos hijos tuvo Gustavo Sánchez Vásquez?

El senador panista Gustavo Sánchez Vásquez tuvo un hijo, quien también se llama Gustavo Sánchez.

¿Qué estudió Gustavo Sánchez Vásquez?

Gustavo Sánchez Vásquez estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California.

El senador también contaba con una especialidad en Derecho Administrativo y Fiscal.

¿En qué ha trabajo Gustavo Sánchez Vásquez?

El político Gustavo Sánchez Vásquez trabajó como Procurador fiscal del Gobierno de Baja California de 1989 a 1995 en la administración de Ernesto Ruffo Appel.

Posteriormente, ocupó el cargo de síndico municipal de 1995 a 1997. Así como Diputado Local en la XXI Legislatura de Baja California en 2013 a 2016.

De igual manera, Gustavo Sánchez Vásquez fue presidente municipal de Mexicali durante de 2016 a 2019.

Para 2019, intentó reelegirse como alcalde de Mexicali, perdiendo contra la hoy gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda.

El último puesto de Gustavo Sánchez Vásquez fue el de senador de Primera Minoría por la LXVI Legislatura.

Dicho cargo lo consiguió tras las elecciones federales de 2024 al quedar en segundo lugar de la votación detrás de Julieta Ramírez y Armando Ayala de Morena.

Muere Gustavo Sánchez Vázquez, senador del PAN por Baja California

Hoy sábado 31 de enero se dio a conocer la muerte del senador Gustavo Sánchez Vázquez a los 62 años de edad.

La noticia fue confirmada en redes sociales por los senadores del PAN mediante un comunicado.

Las y los Senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro querido compañero. Su vida fue ejemplo de compromiso, entrega y vocación de servicio hacia México. Nos unimos al dolor que embarga a su familia, amistades y seres queridos, a quienes extendemos nuestra más sinceras condolencias. Descanse en paz. Comunicado Senadores del PAN

A las condolencias, también se unió el coordinador de la bancada del PAN, Ricardo Anaya.

Reportes indican que Gustavo Sánchez Vásquez murió por complicaciones de salud derivadas de problemas pulmonares que tenía desde hace tiempo.

Ante la muerte de Gustavo Sánchez Vásquez, José Máximo García López asumirá el cargo de senador del PAN por Baja California.