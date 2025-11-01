Se ha dado a conocer la muerte del ex director de Pemex y CFE, Francisco Rojas Gutiérrez a los 81 años de edad.

Pero ¿quién fue Francisco Rojas Gutiérrez? Esto es lo que sabemos del exdirector de Pemex y CFE.

¿Quién fue Francisco Rojas Gutiérrez, exdirector de Pemex y CFE?

Francisco José Rojas Gutiérrez fue un político mexicano que nació el​ 15 de septiembre de 1944 en la Ciudad de México.

Fue conocido por ser miembro del Partido Revolucionario Institucional, así como fue exdirector de Pemex y CFE.

¿Qué edad tenía Francisco Rojas Gutiérrez?

Al momento de su muerte Francisco Rojas Gutiérrez tenía 81 años de edad.

¿Quién era la pareja de Francisco Rojas Gutiérrez, exdirector de Pemex y CFE?

Se desconoce quién era la pareja o esposa de Francisco Rojas Gutiérrez, exdirector de Pemex y CFE.

¿Cuántos hijos tuvo Francisco Rojas Gutiérrez, exdirector de Pemex y CFE?

Se desconoce cuántos hijos tuvo Francisco Rojas Gutiérrez, exdirector de Pemex y CFE, aunque se sabe que tuvo una hija, Adriana Rojas -se desconoce su edad-.

¿Qué estudió Francisco Rojas Gutiérrez?

Francisco Rojas Gutiérrez fue licenciado en contaduría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Además, Francisco Rojas Gutiérrez estudió en la Escuela Superior de Comercio y Administració n (ESCA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Así como el exdirector de Pemex y CFE estudió un posgrado en el Instituto Internacional de Administración Pública en París, Francia.

¿En qué trabajó Francisco Rojas Gutiérrez, exdirector de Pemex y CFE?

Francisco Rojas Gutiérrez tuvo una extensa carrera en la administración pública, por lo que los cargos que ocupó a lo largo de los años fue como:

Director General de Petróleos Mexicanos (Pemex)

Director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Secretario de la Contraloría General de la Federación (SECOGEF)

Diputado Federal - por el Partido Revolucionario Institucional (PRI)

Presidente de la Fundación Colosio del PRI

Muere Francisco Rojas Gutiérrez, exdirector de Pemex y CFE, priistas envían sus condolencias

Se dio a conocer la muerte de Francisco Rojas Gutiérrez a los 81 años de edad, conocido por haber sido exdirector de Pemex y CFE.

La muerte del exdirector de Pemex y CFE, Francisco Rojas Gutiérrez habría sucedido la noche del 31 de octubre de 2025, las causas se desconocen.

Ante los hechos de la muerte de Francisco Rojas Gutiérrez, exdirector de Pemex y CFE, a través de sus redes sociales, priistas han enviado sus condolencias.

Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, lamentó la muerte de Francisco Rojas Gutiérrez, exdirector de Pemex y CFE y expresó sus condolencias “un hombre de Estado y un priista con una larga trayectoria en el servicio público”.

Lamento profundamente el fallecimiento de Francisco Rojas Gutiérrez, un hombre de Estado y un priista con una larga trayectoria en el servicio público.



Fue director de PEMEX y de la CFE, diputado federal y coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la LXI Legislatura.



Envío… pic.twitter.com/zpJzSNsLzT — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) November 1, 2025

El priista Ruben Moreira lamentó la muerte de su amigo Francisco Rojas Gutiérrez “nos deja su ejemplo de generosidad y honestidad”.

Hace unos minutos me enteré del sensible fallecimiento de mi amigo Paco Rojas.



México perdió a un gran político y hombre de bien. Amó profundamente a la patria y siempre fue leal a sus principios y convicciones.



Francisco Rojas nos deja su ejemplo de generosidad y honestidad.… pic.twitter.com/1OmYmBlWgg — Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz) November 1, 2025

“ Lamentamos profundamente el fallecimiento de Francisco Rojas Gutiérrez, destacado priista y servidor público ejemplar ”, escribió en su redes el PRI Nacional.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Francisco Rojas Gutiérrez, destacado priista y servidor público ejemplar.



Su legado en la vida pública del país queda reflejado en los cargos que desempeñó con compromiso y responsabilidad: fue director de PEMEX y de la CFE, además de… — PRI (@PRI_Nacional) November 1, 2025

Asimismo, José Antonio Meade expresó sus condolencias destacando que Francisco Rojas Gutiérrez “era patriota, honorable, sencillo y valiente”.